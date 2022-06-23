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彰化房屋稅基調漲60%引反彈 縣府：仍全國墊底

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣38年來首次調整房屋標準價，稅基從0%調漲到60%，漲幅全國最多，引起地方年青人反彈。報系資料照
彰化縣38年來首次調整房屋標準價，稅基從0%調漲到60%，漲幅全國最多，引起地方年青人反彈。報系資料照

彰化縣38年來首次調整房屋標準價，稅基從0%調漲到60%，漲幅全國最多，引起地方年青人反彈，認為應要有購屋補助或調高囤房稅配套，對此彰化縣府地方稅務局指出，彰化即便調漲稅基後仍屬是全國墊底，鄰近南投、雲林都比彰化負擔高。

彰化地方稅務局長陳燕慧說，最新房屋標準單價7月起適用，但僅新增建房屋適用，舊屋不受影響；她指出，標準單價牽涉到人民稅務負擔，過去各縣市都有調整房屋標準價，但彰化長期未調漲，財政部很關心，各方壓力下不得不調。

彰化縣依照著「營造工程物價指數」調整房屋標準單價，陳燕慧表示，以營造工程物價指數127%來看，有的縣市稅基早已超過，但彰化不到一半，與過去相比，現在的房子造價成本提高，價值也比過去高，適度調整較為合理。

民進黨縣議員候選人楊子賢、藍駿宇表示，稅基調整影響的是新成屋價值，這樣的政策是對剛出社會、準備購入房屋的年輕人不友善。

縣議員張欣倩指出，縣府未能解決現有青年購屋高房價問題，推出入籍彰化送3000元的政策，想把年輕人騙進來，再調高房屋稅基，養套殺的策略讓人難認同。縣議員候選人劉珊伶也說，彰化人口流失嚴重，這樣的調漲政策影響年輕人留鄉意願。

陳燕慧說，房價問題要回到供需，市場資金影響也很大，牽涉房屋稅的有稅基和稅率，囤房稅提高但稅基沒提高幫助有限，彰化目前稅基還是很低，即便提高囤房稅對口袋深的有錢人來說成本雖稍微增加，但對市場房價不太會有影響，反而可能將負擔轉嫁到租屋者身上，因此財政部對囤房稅先針對6都和新竹交易較熱絡縣市先訂定。

囤房稅 房價 財政部 彰化

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