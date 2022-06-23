綜所稅申報倒數一周 完成申報件數達99％

財政部提醒，2021年度所得稅結算申報至今年6月30日止，現已進入倒數階段，呼籲尚未申報的民眾善用網路或稅額試算服務儘早完成申報。

截至年6月21日止，2021年度所得稅結算申報情形如下：

一、綜合所得稅完成結算申報件數約544萬件，約占去年總申報件數645萬件之84.34%，其中採用稅額試算件數163萬件，採用網路申報件數377萬件，兩者合計數540萬件，占完成申報件數之99.26%。

二、營利事業所得稅完成結算申報約91萬件(約占去年總申報件數99萬件之92%)，109年度未分配盈餘申報54萬件。

財政部表示，如需前往國稅局尋求報稅服務，請事先至財政部電子申報繳稅服務網、各地區國稅局網站或以市話撥打預約隔日起3天內上班時段的報稅服務，或當日線上取號並查詢受理進度，按時前往指定國稅局申辦，以減少現場等待時間。

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