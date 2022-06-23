疫情嚴峻 國稅局：手機報稅免排隊
中區國稅局表示，因疫情尚未趨緩，為避免人潮聚集，納稅義務人查詢所得及扣除額資料，除了臨櫃申請外，可利用行動電話認證線上取得查詢碼，下載所得及扣除額資料後，直接透過手機完成報稅。
中區國稅局進一步說明，今年因疫情嚴峻，2021年度綜合所得稅結算申報期限展延至2022年6月30日，民眾可透過行動電話認證方式，線上取得查詢碼，操作步驟如下：一、利用手機或電腦，連線至「財政部電子申報繳稅服務網」，點選「線上取得查詢碼」。二、選擇「行動電話認證」登入方式。三、輸入身分證字號、電信業者、手機門號（限本人門號）及健保卡號。四、輸入圖形驗證碼。五、勾選「我已閱讀並同意使用者約定條款」。
另外，民眾還可利用自然人憑證或「健保卡及密碼」，至統一、全家、萊爾富、來來OK便利商店多媒體資訊機列印查詢碼及戶號，免受國稅局上班時間限制，不用排隊即可輕鬆取得。
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