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你報稅了嗎？所得稅申報倒數計時 截至6月30日止

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部表示，截至6月21日止，綜合所得稅完成結算申報件數約544萬件，約占去年總申報件數645萬件的84.34%，提醒尚未申報的民眾盡速完成。本報資料照片
財政部表示，截至6月21日止，綜合所得稅完成結算申報件數約544萬件，約占去年總申報件數645萬件的84.34%，提醒尚未申報的民眾盡速完成。本報資料照片

財政部表示，截至6月21日止，綜合所得稅完成結算申報件數約544萬件，約占去年總申報件數645萬件的84.34%，其中採用稅額試算件數163萬件，採用網路申報件數377萬件，兩者合計數540萬件，占完成申報件數的99.26%，提醒尚未申報的民眾盡速完成。

營利事業所得稅方面，完成結算申報約91萬件，約占去年總申報件數99萬件的92%，109年度未分配盈餘申報54萬件。

官員提醒，110年度所得稅結算申報至今年6月30日止，尚未申報的民眾善用網路或稅額試算服務儘早完成申報。如需前往國稅局尋求報稅服務，可事先至財政部電子申報繳稅服務網、各地區國稅局網站或以市話撥打0800-000-321預約次日起3天內上班時段的報稅服務，或當日線上取號並查詢受理進度，按時前往指定國稅局申辦，減少現場等待時間。

所得稅 結算申報 報稅

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