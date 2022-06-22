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鮑爾：有必要持續升息 馴伏火熱的通膨

報稅倒數九天 還有約101萬戶未申報

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

所得稅申報倒數九天，財政部今（22）日表示，截至21日止，110年度所得稅結算申報情形，綜所稅共約544萬件完成結算申報，約占去年總申報件數645萬件的84.34%，換句話說，約還有101萬件尚未申報。

綜所稅已申報完成案件中，採稅額試算件數163萬件，採用網路申報件數377萬件，兩者合計數540萬件，占完成申報件數之99.26%。

營利事業所得稅完成結算申報約91萬件，約占去年總申報件數99萬件的92%，109年度未分配盈餘申報54萬件。

財政部提醒，110年度所得稅結算申報至今年6月30日止，現已進入倒數階段，請尚未申報的民眾善用網路或稅額試算服務儘早完成申報。如需前往國稅局尋求報稅服務，請事先至財政部電子申報繳稅服務網、各地區國稅局網站或以市話撥打0800-000-321預約次日起三天內上班時段的報稅服務，或當日線上取號並查詢受理進度，按時前往指定國稅局申辦，以減少現場等待時間。

財政部再次提醒，請尚未申報的民眾把握剩餘時間，並多加利用網路或稅額試算服務進行申報。如有申報問題，可利用線上智能客服，或以電話、粉絲專頁洽詢。

所得稅 財政部

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