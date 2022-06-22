民眾未申報或短漏報特定金融遺產 裁罰減半

財政部今天公告修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」中有關遺產及贈與稅部分，官員表示，民眾未依期限申報或已依限申報卻短漏報存款、基金、人身保險等類別的財產，只要已依規定申請查詢並同意由國稅統一回復金融遺產資料，裁罰倍數減半為未申報處0.5倍，短漏報處0.4倍，自即日生效。

財稅官員說，現行參考表是以未申報或短漏報財產，依稽徵機關掌握該財產難易程度，按應納或所漏稅額處以罰鍰，其中屬於不動產、車輛、上市或在證券商營業處所買賣的有價證券，未申報罰0.5倍、短漏報0.4倍；至於前述以外的財產未申報罰1倍、短漏報0.8倍；同時有這兩類財產者，則分別按財產價值比例計算處罰倍數。

官員說，110年9月1日起，財政部提供單一窗口回復金融遺產資料服務，納稅義務人依「稽徵機關單一窗口受理查詢被繼承人金融遺產資料作業要點」規定申請查詢金融遺產，並同意授權國稅局單一窗口回復，稽徵機關已可掌握查復的金融遺產。

財政部主動檢討裁罰參考表，針對遺產稅部分增訂屬金融遺產的裁罰規定，民眾未依限申報或已依限申報而有短漏報之財產屬存款、基金、短期票券、人身保險、期貨、記名式儲值卡、電子支付帳戶及已會同主管稽徵機關點驗及登記內容物之保管箱，且納稅人於遺產稅申報期限屆滿前，已依規定申請查詢並同意由國稅稽徵機關統一回復金融遺產資料，其裁罰倍數與現行不動產、車輛等財產的裁罰倍數相同，即未申報處0.5倍，短漏報處0.4倍。

官員表示，在單一窗口回復金融遺產資料服務的基礎下，為便利納稅人申報遺產稅，並發揮跨域整合金融遺產資料效益，111年1月1日起提供「遺產稅申報稅額試算服務」，對符合一定條件之遺產稅案件提供稅額試算通知書，經民眾核對試算內容無誤者，線上登錄或簽章遞（寄）回復確認，即可完成遺產稅申報。

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