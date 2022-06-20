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捐80萬抵稅「繳稅仍破100萬」 服務業男嘆：還是太嫩了
今年報稅因新冠疫情展延至6月30日，近日一名自稱「服務業」的男子公開繳稅單，個人所得770萬元，稅金高達119萬，他感嘆「本以為可以逃過40%級距⋯結果還是太嫩了」。
該男子於「Dcard」工作版以「分享一下繳稅破百萬的港覺」為題指出，他的主業是服務業「女人愛美的相關工作」以及「行銷加上專業領域」，今年所得稅隨著疫情逆勢漲，認真報稅和捐款，為了抵稅還捐了7-80萬元給家扶中心，苦嘆「本以為可以逃過40%級距⋯結果還是太嫩了」。
照片中可見其繳稅單，稅金額高達119萬元，稅率30%。男子表示，決定利用信用卡分期12個月，月均繳稅10萬元，但他還有房貸負擔，無奈地說「看起來要縮緊褲袋了」。
網友驚訝「好猛，你繳的稅是我的年薪」、「比全台7成人的薪水還多了」、「謝謝你替我們國稅局賺飽飽，你是個好公民」，有人推測「醫生也是服務業」，還有眼尖網友發現「所得裡面有一半不是薪水」，原PO則回覆是合夥部分。
隨後，有一人也分享自己周末剛繳完稅共637萬元，綜合所得淨額2900多萬，原PO透露「辛苦你了，我在海外跟台灣加起來的總額也是2千多萬」。
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