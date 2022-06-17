申報贈與稅免出門 系統全天候開放使用

贈與人需先安裝贈與稅電子申報軟體，即可依自然人憑證、健保卡網路服務註冊會員、金融憑證、TW FIDO認證或行動電話認證等方式完成申報贈與稅，系統採全天候開放，民眾無需擔心申報時間受限，國稅局也提醒，申報資料上傳成功即為申報日。

民眾在申報贈與稅時，應附上相關證明文件，可掃瞄成PDF影像檔，於完成網路申報時一同上傳，或是申報資料上傳成功隔天起10日內，採線上傳送或郵寄至贈與人戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所、服務處，不必親自至國稅局送件。

不過仍有特殊情況，需要民眾自行遞送或掛號寄送委任書正本，若贈與人委任受任人代為網路申辦贈與案件，即無法使用線上傳送文件。

台北國稅局呼籲，民眾利用網路申報贈與稅可以節省時間，方便又安心。民眾如有相關問題，可於平日8:30至17:30撥打免費服務電話0800-000-321，將有專人解答疑難雜症。

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