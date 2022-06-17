前五月賦稅收入9,118億，年增2.1％ 營所稅年增逾一倍

主計總處發布國情統計，111年1-5月賦稅收入9,118億元，年增186億元、2.1％。與去年同期相較，以綜合所得稅、營業稅及營利事業所得稅增加較多，尤其是營利事業所得稅，因去年有大額退稅，以及自繳稅額、延分期案件繳納稅額增加，年增200億元，增加一倍以上。

主計總處表示，根據財政部初步統計，111年5月全國賦稅收入實徵淨額2,939億元，年增0.2%、7億元；累計1-5月實徵淨額9,118億元，增加2.1%、186億元。

1-5月主要稅目實徵淨額與去年同期相較，以綜合所得稅、營業稅及營利事業所得稅增加較多，其中綜合所得稅年增15.4%、226億元，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款與房地合一課徵所得稅增加所致；營業稅增加8.3%、204億元，主因進口礦產品、電子零組件、化學品、基本金屬及其製品等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響所致；營利事業所得稅因去年有大額退稅，以及自繳稅額、延分期案件繳納稅額增加，年增超過一倍以上、年增200億元。

1-5月較去年同期減少之主要稅目為證券交易稅及貨物稅，其中證券交易稅減27.2%、-299億元，因上市櫃股票平均每日成交值3,373億元(上年同期為4,651億元)，年減27.5%所致；貨物稅減19.7%、-150億元，係因政府為穩定物價，調降汽、柴油貨物稅，加上車輛類稅額減少所致。

商品推薦