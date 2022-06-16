自住房屋稅減免 陳冲：只有「雙哲」市長心是肉做的？

房屋稅繳納期間剛過，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今指出，全國僅台北市、台南市給予「全國單一自住房屋」房屋稅優惠稅率，但財政部表示依法無據，台北市政府則稱，是依據2016年的部函旨意辦理，財政部也曾於2017年同意備查，等於是中央地方各執一詞，讓他感嘆，「難道只有雙哲市長(柯文哲和黃偉哲)的心是肉做的？」

陳冲指出，對於自用房屋是否該課稅，依土地法第187條，「建築改良物為自用房屋時，免予徵稅」。他認為，自用房屋供國民遮風蔽雨，仁民愛物，免予課稅，天經地義，也符合國際人權公約精神；至於為何實務上會有房屋稅？官員表示，課徵房屋稅，依照房屋稅條例，是特別法，特別法優先於普通法；但房屋稅的「徵收」，條例或許是特別法，但「自用」房屋的「免稅」，土地法可是特別法。

他進一步說，土地法第147條也有規定，「除本法外不得對建物徵稅」，是否房屋稅條例在公然挑戰土地法？是否房屋稅條例根本就不應立法？何況退一步說，土地法第147條的法律文字與房屋稅條例第一條語氣類同，究竟何者是特別法、是否需要釋憲一番？也許有人會說，28年前曾有大法官369號解釋，認為房屋稅條例符合憲法第19條(依法課稅)，但該解釋避重就輕，完全未觸及憲法第15條關懷人權的高度，相信當今憲法法庭，重視人權，對此爭議應有截然不同的看法。

陳冲提到，1993年民進黨籍民意代表(包括陳菊等)，曾發起抗繳房屋稅運動，約莫同時，在立法院的民進黨委員也提案要求自用房屋免稅(參與聯署的有陳水扁、呂秀蓮等)，雖然功敗垂成，但這些關懷人權的理想，應該還不會因自己執政就拋諸腦後，陳菊、陳水扁、呂秀蓮如未忘初衷，不妨勇敢站出來，訴說一下29年前的熱情。

陳冲強調，房屋稅的稽徵，雖然法律基礎有嚴重爭議，歷來抗稅主張不少，但自始行政機關就呼籲，希望大家共體時艱，配合國家建設需求，以今年高達835億的房屋稅，順民也都配合繳納。但政府在執行時，是否也應秉持謙卑、謙卑再謙卑的態度，盡量減少自用僅有一屋的民眾，流動性的壓力？

陳冲表示，對於柯文哲、黃偉哲兩位市長悲天憫人的胸懷(只是打折而非免除)，就不要苛責。財政部既然可在法外認定「一人三戶」適用「自用」低稅率，就不要藉遵循法規之名，斥責地方政府沒有折減的依據，至少地方首長的心還是肉做的。

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