企業捐贈運動加成減除 財政部擬納最低稅負制計稅

為鼓勵企業投資運動產業，立法院去年三讀通過《運動產業發展條例》修法，企業透過教育部專戶捐贈運動，捐贈金額可自所得額中加成減除。財政部今（15）日預告，加成減除部分，應納入營利事業的最低稅負制計算，避免租稅優惠過度。

財政部表示，預告期為兩個月，蒐集各界意見後，後續會正式公告，並預計回溯至這項租稅優惠上路時，也就是2021年12月24日。

去年東京奧運賽事讓全民熱血沸騰，興起一陣體育熱潮，為鼓勵投資運動事業，立法院修法擴大租稅優惠。

原本運產條例提供企業的租稅優惠，僅限特定捐贈方式，捐贈金額可100%列為費用，不受金額限制；去年底修法後，營利事業若透過專戶捐贈給經教育部認可的運動業，可在捐贈金額1,000萬元限額內，以150%加成減除，且若捐贈對象是重點運動產業，更可不受金額限制，享150%減除。

為避免租稅優惠過度，財政部今日預告，運產條例提供營利事業加成減除的50%部分，須納入最低稅負制計稅。

官員舉例，假設某營利事業透過專戶捐贈600萬元給符合規定的職業運動產業，依運產條例規定可150%自所得額減除，也就是減除900萬元，依規定，加成減除的300萬，就必須計入營利事業基本所得額，和營所稅課稅所得及其他特定免稅所得合計，依規定計算基本稅額，再與營所稅比較。

《所得基本稅額條例》第7條授權財政部，可透過公告將新增的租稅優惠納入營利事業基本所得額。

近年為扶植或鼓勵特定產業，政府提供不少租稅優惠，財政部為落實最低稅負制精神，避免租稅優惠過甚，陸續公告將特定租稅優惠納入最低稅負制計算項目，像是個人天使投資人抵減額度、營利事業運產條例加成減除等。

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