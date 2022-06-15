注意！台南逾期未辦繼承近萬筆土地、522棟建物將列管

台南市地政局表示，今年台南市逾期未辦繼承登記的不動產即將在6月30日公告期滿，並將從7月25日起於登記簿註記列冊管理15年，全市共計土地9286筆、建物522棟，呼籲繼承人盡速辦理繼承登記，以保障自身權益。

地政局指出，依土地法第73條之1規定，未辦繼承經公告期滿後未辦理繼承登記者，除於公告期間，提出不可歸責於繼承人的事由申請暫緩列冊管理外，即被列冊管理15年，列管期滿仍未辦理繼承登記者，經地政機關再次以雙掛號書面通知繼承人後，將移請財政部國有財產署公開標售。

地政局長陳淑美指出，今年將移送標售的標的為，自2007年列冊管理期滿15年的不動產，全市共計土地873筆、建物33棟，其經國產署標售所得的價款將存入專戶保管10年，繼承人得依法向國產署申請提領，10年期限屆滿仍未提領者，就會歸屬國庫。

另外，這些標的如經標售5次都未標出時就會登記為國有，對繼承人權益影響很大。為維護繼承人自身的權利，提醒已標售的房地，繼承人請盡速向國產署申領價金，未申辦繼承登記的民眾，應趕快去申辦。

玉井地政事務所主任陳世平表示，民法規定子女對於父母的財產繼承權利並無性別差異，為配合三讀通過的土地法第73條之1修正案，玉井地政所在移請財政部國有財產署公開標售前，將再次以雙掛號書面通知被列冊管理屆滿15年仍未辦理繼承登記的繼承人。

另疫情期間可多利用「地政宅服務」，民眾如有申辦繼承登記需求，除得以線上聲明確認身分取代印鑑證明外，並可就近至南市任一地政事務所申辦，也有「跨縣市代收代寄」服務，民眾可以在全國任一地所申請代收案件，由受理代收的地所代為寄送至土地所在地的地所辦理，並於登記完畢後申請直接郵寄到家服務。

申辦登記時也可隨案免費申辦「住址隱匿」及「地籍異動即時通」二項便民服務，民眾個資及財產均可得到雙重安心保障。

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