保費節稅有眉角：防疫保單理賠金不能抵稅

隨著新冠肺炎本土疫情持續延燒，今（111）年的報稅季延長至本（6）月30日，你報稅了嗎？有關今年報稅有4大注意事項，先前在小花平台已多有披露，包括：基本生活費提高、未上市櫃證交所得稅要計稅、房地合一2.0新制規定及稅務紓困優惠等；此外，值得一提的是，如果想要透過保單來節稅，先前熱賣大爆單的防疫保單理賠金是不能列舉抵稅的，需特別留意。

疫情升溫 2022年報稅新制啟動

有關今年個人報稅新制在計算上的4大注意事項：

第1點、基本生活費提高至每人19.2萬元

去（110）年度每人基本生活費從新台幣18.2萬元]提高至19.2萬元，可以在今年申報綜合所得稅時扣除，是歷年來漲幅最大的一次。

第2點、未上市櫃證交所得稅需計稅

在去年有買賣未上市櫃股票賺取價差者，那麼今年報稅就必須設算最低稅負，如果個人最低稅負超過當年度綜所稅負就需要補繳差額稅款。

第3點、房地合一2.0新制上路

房地合一2.0新制規定自去年7月1日上路後，即增列預售屋買賣交易等項目，如果是去年1月1日至6月30日期間的買賣交易仍屬於舊制財產交易所得，必須在今年報稅季列入、申報所得稅。

第4點、稅務紓困優惠

如果個人與企業在去年收取政府提供的五倍券或是防疫補貼，則統統免課所得稅。另外針對防疫最前線的醫事人員，不需文件即可全面適用費用率以 117.5％加成抵稅，至於其他執行業務者則必須附上收入減少3成的證明，其費用率才能以112.5％加成抵稅。

除了上述今年個人報稅新制在計算上的4大注意事項外，民眾在報稅時，可以選擇標準扣除額或是列舉扣除，採2擇1適用，如果是選擇列舉扣除，多半會將醫藥費和生育費列舉抵稅，至於防疫保單理賠金因為屬於保險給付範圍，不能列入綜所稅扣除額，也就是在報稅時不能用做申報減免或是抵減。

最後，財政部並提醒民眾趕緊報稅，首批退稅款預計於7月29日就可退款，另外為降低現場報稅感染風險，今年將手機報稅升級2.0分流機制，只要動動手指、短短幾分鐘就能輕鬆完成報稅，履行了國民應盡的義務，同時也大大降低臨櫃報稅徒增感染的風險。

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