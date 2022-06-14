快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

國台辦稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒 暫停進口1周

保費節稅有眉角！防疫保單理賠金不能抵稅

聯合新聞網／ 小花平台保險+
小花平台保險+提供
小花平台保險+提供

隨著新冠肺炎本土疫情持續延燒，今（111）年的報稅季延長至本（6）月30日，你報稅了嗎？有關今年報稅有4大注意事項，先前在小花平台已多有披露，包括：基本生活費提高、未上市櫃證交所得稅要計稅、房地合一2.0新制規定及稅務紓困優惠等；此外，值得一提的是，如果想要透過保單來節稅，先前熱賣大爆單的防疫保單理賠金是不能列舉抵稅的，需特別留意。

疫情升溫 2022年報稅新制啟動

有關今年個人報稅新制在計算上的4大注意事項：

第1點、基本生活費提高至每人19.2萬元

去（110）年度每人基本生活費從新台幣18.2萬元]提高至19.2萬元，可以在今年申報綜合所得稅時扣除，是歷年來漲幅最大的一次。

第2點、未上市櫃證交所得稅需計稅

在去年有買賣未上市櫃股票賺取價差者，那麼今年報稅就必須設算最低稅負，如果個人最低稅負超過當年度綜所稅負就需要補繳差額稅款。

第3點、房地合一2.0新制上路

房地合一2.0新制規定自去年7月1日上路後，即增列預售屋買賣交易等項目，如果是去年1月1日至6月30日期間的買賣交易仍屬於舊制財產交易所得，必須在今年報稅季列入、申報所得稅。

第4點、稅務紓困優惠

如果個人與企業在去年收取政府提供的五倍券或是防疫補貼，則統統免課所得稅。另外針對防疫最前線的醫事人員，不需文件即可全面適用費用率以 117.5％加成抵稅，至於其他執行業務者則必須附上收入減少3成的證明，其費用率才能以112.5％加成抵稅。

除了上述今年個人報稅新制在計算上的4大注意事項外，民眾在報稅時，可以選擇標準扣除額或是列舉扣除，採2擇1適用，如果是選擇列舉扣除，多半會將醫藥費和生育費列舉抵稅，至於防疫保單理賠金因為屬於保險給付範圍，不能列入綜所稅扣除額，也就是在報稅時不能用做申報減免或是抵減。

最後，財政部並提醒民眾趕緊報稅，首批退稅款預計於7月29日就可退款，另外為降低現場報稅感染風險，今年將手機報稅升級2.0分流機制，只要動動手指、短短幾分鐘就能輕鬆完成報稅，履行了國民應盡的義務，同時也大大降低臨櫃報稅徒增感染的風險。

▌原文出處：

保費節稅有眉角：防疫保單理賠金不能抵稅

理賠 防疫保單 報稅 房地合一

相關新聞

注意！台南逾期未辦繼承近萬筆土地、522棟建物將列管

台南市地政局表示，今年台南市逾期未辦繼承登記的不動產即將在6月30日公告期滿，並將從7月25日起於登記簿註記列冊管理15...

遊戲橘子挨罰200萬 將提行政訴訟

擁有眾多玩家的「天堂Ｍ」線上遊戲，其國內代理商遊戲橘子公司因於玩家座談會中對遊戲機率宣稱比照韓版，實則台版與韓版設定不同...

列報學費扣除額 三個注意

民眾申報綜合所得稅，可列報子女的教育學費特別扣除額，每人每年扣除數額以2.5萬元為限，財政部北區國稅局提醒，列報學費扣除...

橘子遊戲機率宣稱不實 挨罰

遊戲機率宣稱不實，公平會首度開鍘。公平會昨（14）日表示，擁有眾多玩家的「天堂M」線上遊戲，其國內代理商遊戲橘子公司因於...

四行業輪班間隔縮至8小時

疫情高峰企業人力調度出現困難，勞動部昨（14）日公告，製造業、批發業、綜合商品零售業、倉儲業等四大業，即日起至今年9月底...

退稅款列成本或費用減項

財政部台北國稅局表示，公司或機關團體取得節能家電或車輛汰舊換新貨物稅退稅，不屬於所得性質，應根據入帳情形，列為固定資產的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。