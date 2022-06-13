快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

前五月房地合一稅140億、年增110% 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

根據財政部統計資料庫最新資料顯示，5月個人房地合一稅收共35.6億元，年增率達124%，創歷史單月次高紀錄，今年前五月個人房地合一稅收累計140億元，年增110%，創下歷史同期新高，其中以台中市稅收最高，並蟬聯10個月「稅收王」，專家分析，反映2016以來買進不動產的民眾，今年出售不動產都出現明顯增值。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年全台房價普遍都呈現上揚走勢，不少區域的房價甚至寫下歷史新高，加上新制針對年限與扣抵方式都進行調整，同時預售案也已納入房地合一2.0的課稅範圍，帶動房地合一稅收大幅增加，尤其房價基期低漲幅大，區域內又有許多重劃區的縣市，房地合一稅收都相對較高。

據財政部統計資料顯示，5月個人房地合一稅共35.6億元，年增1.2倍，統計前五月六都房地合一稅收變化，稅收最高的是台中市的28.9億元，年增86%，主要因為短期漲幅明顯，加上有許多重劃區供給，同時間市場短期交易興盛，都帶動稅收增加。

其次是新北市的19.9億元，新北市今年前五月房地合一稅收年增149%，則是六都增幅最高的區域，反映過去房價漲勢較為落後的新北市，房價漲勢也逐漸顯著。

桃園市前五月稅收也達15.7億元，年增幅度也高達135%，高雄市前五月稅收18.8億元，年增近1倍，台北市則為14.8億元，年增約9成，不過台北市的房地合一稅收在六都僅排行倒數第二。

曾敬德指出，市場景氣越熱，短期交易越多，都會帶動房地合一稅收走揚，尤其預售換約也被納入房地合一稅後，景氣越好稅收增加越為顯著，稅收金額幾乎與景氣呈現同步走勢。

不過，近期疫情嚴峻、升息、打房等多方衝擊下，房市交易降溫，預期未來房地合一稅收可能會逐漸減少，至於今年五月房地合一稅收仍維持高檔，主要是因為個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，時間上與簽約交易有1~2個月的落差。

房地合一 房價

延伸閱讀

桃園捷運站旁40年老屋該租該售？網勸：趕快脫手

首購族肯定不知道！房屋稅同區不同價 「新高大」是關鍵

六都預售屋仍有1字頭！新北市最低價個案 落在這兩區

近7年每年9.7萬戶住宅完工 「萬元」房屋稅數量大增

相關新聞

前五月房地合一稅140億、年增110% 創歷史同期新高

根據財政部統計資料庫最新資料顯示，5月個人房地合一稅收共35.6億元，年增率達124%，創歷史單月次高紀錄，今年前五月個...

企業CFC制度 留意豁免門檻

營利事業受控外國企業（CFC）制度將於2023年上路，財政部台北國稅局表示，CFC有兩大豁免門檻，包括CFC於所在地有實...

已課徵證交稅 不能退還

買賣股票要課證券交易稅，財政部中區國稅局提醒，即使買賣雙方隨後「反悔」，決定取消交易、解除買賣契約，原本已課徵的證交稅，...

新聞中的法律／TDR是不是有價證券？

立法院財政委員會日前審查有關「台灣存託憑證（TDR）」法律性質明確化的《證券交易法》有關修正草案，其實TDR是否屬於證交...

理財線上／報稅沒讀卡機怎辦？超商幫印繳納單 代收還贈回饋金

繳稅季節到，民眾無不想方設法節稅，讓自己的荷包失血程度盡量少一點，但如果已經盡了一切努力節稅，還可以從繳稅方式與繳稅工具著手，讓繳出去的稅，能夠盡可能的換到多一點回饋或優惠，變相的再省荷包。

基期高…土增稅、契稅雙降

財政部昨（10）日公布最新稅收統計，其中土地增值稅、契稅雙雙再度呈現負成長，房地交易有趨緩跡象。不過財政部表示，去年有大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。