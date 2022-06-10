5月稅收2939億元 證交稅連五黑、年減率創9年最大
財政部今（10）日公布最新稅收統計，5月總稅收2,939億元，年增0.2%；累計前五月稅收9,118億元，年增2.1%。其中證交稅5月實徵淨額144億元，年減51.2%，已連續五個月負成長。
5月實徵淨額與去年同月比較，以營業稅增加160億元、綜合所得稅增加46億元、營利事業所得稅增加16億元較多，而證券交易稅減少150億元、貨物稅減少41億元。
財政部指出，5 月及累計前五個月上市櫃股票平均每日成交值為2,843億元、3,373億元(上年同期為 5,781 億元、4,651 億元)，全月證交稅實徵淨額 144億元，較上年同月減少 150 億元(-51.2%)，累計1至5月實徵淨額799億元，較上年同期減少 299 億元(-27.2%)。其中，單5月證交稅年減51.2%，創下近9年以來最大減幅。
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