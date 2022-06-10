5月稅收2939億元 證交稅連五黑、年減率創9年最大

繳稅季節到，民眾無不想方設法節稅，讓自己的荷包失血程度盡量少一點，但如果已經盡了一切努力節稅，還可以從繳稅方式與繳稅工具著手，讓繳出去的稅，能夠盡可能的換到多一點回饋或優惠，變相的再省荷包。

2022-06-11 06:10