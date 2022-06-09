台中關務長劉莉莉 升任關務署副署長

關務署今（9）日宣布海關人事異動，關務署副署長陳依財將退休，將由台中關關務長劉莉莉升任關務署副署長，加上原本另一位副署長蘇淑貞，兩位副座都是女性，海關也呈現女力崛起。

關務署表示，奉財政部核定基隆關及台中關關務長等職務異動，台中關關務長劉莉莉升任關務署副署長後所遺職缺，由台北關副關務長陳木生陞任；而基隆關關務長楊崇悟退休後所遺職缺，則由該關副關務長呂敬銘陞任。

關務署表示，卸、新任關務長將由署長彭英偉監交，交接暨宣誓典禮將於6月15日舉行。

海關高層近來異動不少，彭英偉在今年2月接下署長重任，所留下的副署長職務由蘇淑貞接下，如今另一位副署長陳依財退休，交棒給劉莉莉。

有趣的是，關務署在財政部各單位中，男性員工占比最高，截至2021年底男性占比近六成，而在這波高層異動後，兩位關務署副署長皆為女性，是過去較為少見。

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