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三成民眾還沒報稅 財政部提醒儘早申報
財政部賦稅署官員表示，統計至6月7日，已經完成110年度所得稅結算申報件數約460萬件，約占去年總申報件數645萬件的71.32%，其中採用稅額試算件數151萬件，採用網路申報件數306萬件，兩者合計數457萬件，占已完成申報件數的99.35%。
官員提醒，110年度所得稅結算申報及繳納期限至6月30日止，提醒民眾務必在截止日前完成申報及繳納稅款，並請儘量在家利用網路報稅，以減少接觸、降低染疫風險。
官員說，今年綜所稅結算申報選擇信用卡繳稅，不論刷卡時間先後，稽徵機關將統一在7月8日請款；選擇委託取款轉帳繳稅者，將於申報截止日後陸續進行扣款，民眾務必於申報時檢視帳戶資料是否填寫正確，並於申報截止日預留足額存款，以免扣款不成功或不足額遭加計利息補徵。
官員呼籲，尚未完成結算申報的納稅人，多加利用網路及多元繳稅管道在家報稅。另外，為鼓勵納稅人使用手機報稅、在家報稅及e化繳（退）稅，各地區國稅局都有推出相關抽獎活動，最高獎金5萬元，活動內容及注意事項請至各地區國稅局網站查詢。
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