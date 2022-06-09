首購族肯定不知道！房屋稅同區不同價 「新高大」是關鍵

你知道房屋稅怎麼算嗎？財政部2014年修正房屋稅條例，各縣市接連調高了30年都未曾調整的房屋標準單價。最近新竹就有名首購族，在收到1.5萬元的房屋稅單後，詢問用差不多價格買下新北市中古屋的朋友，才發現朋友的房屋稅只要4千多元，算一算自己比朋友多繳了3倍的房屋稅。對此，專家就說明房屋稅額高低差別在於「新高大」。

屋齡新、高樓層、大面積房屋稅越重

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，屋齡較新可能是用調整後的標準單價，相較調整前可能多出1倍以上。他也點出高樓層、面積大的建物，房屋稅就要繳越多。綜合以上，有著「新高大」特質的住宅，房屋稅就越重。

曾敬德也提到，現在購入新屋的持有成本相對於中古屋來說高不少，然而，要享有好的住宅品質的確要付出較多的代價，但若是買屋齡10幾年的中古屋，房屋稅的負擔就會比較輕，購屋前可權衡利弊後，再做決定。

Image source：示意圖／pexels

房屋稅怎麼算？

關於房屋稅的計算方法，是依照房屋的評定現值，乘上用途稅率，分別有住宅用、自住用、非自住用、營業用等。到每年5月繳稅季，由房屋所有權人進行繳納，評定現值的依據即是房屋的建材、樓層、面積等計算出來的，考量房子會折舊，每3年就會需要重新評定，也因此隨屋齡的增加所評定的現值就會隨之遞減。

台北市房屋稅增加7.6億成長幅度最高

根據統計，今年全國自用住宅物件達707.23萬件，房屋稅大約為319.78億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為77.19%、38.32%，平均每件4521元。

以六都為例，台中市因新建案完工數多，因此房屋稅開徵件數成長1.7%居冠。台北市房屋稅收增加7.6億元，成長幅度最高，達4.95%。

延伸閱讀



商品推薦