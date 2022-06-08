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3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

報稅季已過半 財政部：還有近三成民眾未報稅

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

報稅季已過半，財政部今（8）日表示，截至6月7日止，綜合所得稅已完成結算申報件數約460萬件，約占去年總申報件數645萬件的71.32%，等於還有近三成民眾還未報稅。

已申報案件中，採稅額試算件數共151萬件，採用網路申報件數306萬件，兩者合計數457萬件，占已完成申報件數的99.35%。

另外，營利事業所得稅已完成結算申報約76萬件，約占去年總申報件數99萬件的76.77%，109年度未分配盈餘申報44萬件。

財政部賦稅署表示，110年度所得稅結算申報及繳納期限至今年6月30日止，提醒納稅義務人務必在截止日前完成申報及繳納稅款，並請儘量在家利用網路報稅，以減少接觸、降低染疫風險。

財政部說明，今年綜所稅結算申報選擇信用卡繳稅者，不論刷卡時間先後，稽徵機關將統一在7月8日請款；選擇委託取款轉帳繳稅者，將於申報截止日後陸續進行扣款，請納稅義務人務必於申報時檢視帳戶資料是否填寫正確，並於申報截止日預留足額存款，以免扣款不成功或不足額遭加計利息補徵。

財政部再次呼籲，請尚未完成結算申報的納稅義務人，多加利用網路及多元繳稅管道在家報稅。另外，為鼓勵綜所稅納稅義務人使用手機報稅、在家報稅及e化繳(退)稅，各地區國稅局都有推出相關抽獎活動，最高獎金5萬元，活動內容及注意事項請至各地區國稅局網站查詢。

報稅 結算申報

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