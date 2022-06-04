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投機客一年賺百億！房仲：有人房子被這樣賤賣了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

永慶房屋表示，根據財政部資料，2021年共有19,188件房屋交易課徵45%房地合一稅率，課徵稅金近50億元，以45%稅率回推，獲利總金額高達109億元，顯示短期投機交易頻繁，且獲利驚人，其中有不少人房子可能被賤賣了。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：房屋買賣交易金額高，消費者多會審慎考慮再做決定，市場上這麼多短期交易物件，有的不到半年就轉手出售，有的價差高達30%到40%，其中恐有不少黑心房仲聯手投機客，以低買高賣賺價差，不僅消費者遭坑殺，更快速推高房價。

他表示，黑心仲介有三種騙術，坑騙消費者：

一、空口說行情：黑心仲介最常僅口頭說明行情，不提供完整的成交行情資料表讓客戶通盤掌握區域成交行情。

二、實價登錄行情刻意做挑選：黑心仲介也常刻意刪除較高的成交行情，只提供偏低的成交行情，引導賣方低價出售，好讓投機客可以低價買進。

三、冰凍不帶看：有些黑心仲介則會故意估高價以騙取「專任委託」，之後卻將物件冷凍不宣傳、不帶看，刻意營造沒有人想看的假象，迫使屋主降價求售，黑心仲介再找投機客接手。

永慶表示，永慶房屋第一線經紀人就常遇到消費者的求助。永慶房屋經紀人吳雲馨表示，曾有一對老夫妻找她想出售位於南港中心地段物件，參考附近行情後，吳雲馨評估大約可以2100多萬出售；加上老夫妻的房屋位於都更處，都更後房價更可能上看3000萬元。

老夫妻驚訝地說，之前找過其他房仲業者，只估1500萬元。吳雲馨仔細檢視客戶手上同業提供的成交行情資訊，發現同業提供的是4、5年前的過時資訊，而且還是拿同一條路上，但距離偏遠的成交價格來誤導這對老夫妻，讓他們以為自己的房子只有1500萬的行情。

永慶房屋經紀人蘇紀恩也分享，曾協助過一位新店安坑的屋主，他希望以1000萬元出售房屋，委託其他品牌房仲，賣了很久但賣不出去，該同業房仲一直勸屋主降價至800多萬元。

後來屋主撤回委託，改請永慶房屋協助出售，蘇紀恩評估1000萬元是正常行情價格，在他努力下，一個月內就順利以1000多萬元成交。蘇紀恩表示，若是屋主當時同意降價至800萬元，將虧損近200萬元。

永慶表示，為幫助消費者完整掌握行情資訊，永慶房屋推出「短期交易熱區地圖」，針對12個月內重複交易的物件和差價，以地圖方式呈現，提醒消費者並協助買賣方取得完整資訊，以做出適當購售屋決策，以免上當受騙。

示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

房仲業者 情資

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