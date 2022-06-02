快訊

強尼戴普官司還沒結束！安珀赫德證實上訴「法官解讀錯誤」

土石流淹沒鐵軌列車緊急剎車 宜蘭龜山大里段單線通行

新北市府首次提供「81分鐘」錄音檔 恩恩爸拒聽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不課、免納有何不同？ 他搞錯慘付150萬房地合一稅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

出售遺產報稅要小心，如果是農地，申報土增稅時，記得附上農用證明書，以「不課徵土地增值稅之土地」申請，如果以「免納土地增值稅」名義申報，雖然同樣都不用繳土增稅，但搞錯名目就得多繳一筆驚人房地合一稅。

最近就有一件，正業地政士聯合事務所所長鄭文在表示，一位民眾繼承了一筆祖產農地，並於繼承後不久就出售，因為剛繼承不久就轉售，土地增值稅為0元，就以一般稅率申報土地增值稅。

他表示，本來依照房地合一稅規定，符合農業發展條例第37條及38條之1規定的農地，轉售可以不用申報房地合一稅，但因這位民眾不清楚，以為反正土增稅都是0元，在申報土增稅時，沒有特別附上農用證明書，以「不課徵土地增值稅之土地」申請，結果事後收到國稅局的補繳房地合一稅通知，應納金額近150萬元。

鄭文在表示，民眾萬萬沒想到只是土增稅申報名目搞錯，居然得付上近150萬元，又氣又急，打電話詢問是否可以補正，由於產權已經過戶完成，過戶前的實際情況無法舉證，已無補正，只能走行政救濟。

鄭文在表示，這類情況在中南部不少，除了農地外，公共設施保留地轉售也常有人誤踩地雷，為了避免犯下同樣的錯誤，如果有農地或是公共設施保留地要出售，務必諮詢專業地政士，因為免納土地增值稅，不等於不課徵土地增值稅。

房地合一 土增稅 農地

延伸閱讀

公墓轉型綠地 創造土地多元價值

他埋廢棄物代清理費8469萬 被法拍928萬花10年自己清完

學甲鹽水高粱雨害 本月10日前受理農損申請

台積電台中投資發酵 帶來商機與衝擊

相關新聞

不課、免納有何不同？ 他搞錯慘付150萬房地合一稅

出售遺產報稅要小心，如果是農地，申報土增稅時，記得附上農用證明書，以「不課徵土地增值稅之土地」申請，如果以「免納土地增值...

線上報稅怕沒成功？點這裡「輸身分證＋出生年」就能一鍵查詢

納稅季到了，由於各項資料都已數位化，不少民眾紛紛改以線上報稅，民眾可透過兩方法確認報稅是否成功，包括操作完畢後看見「申報成功」，或是直接線上查詢繳稅情況，只要輸入身分證字號及民國出生年，就可立刻查詢。

公司境外股利扣抵 兩關鍵

又到了公司分配股息季節，財政部南區國稅局提醒，公司獲配境外股利時，要留意在境外已繳所得稅能否扣抵。官員表示，有兩個關鍵可...

CFC擴大豁免 財部有異見

我國受控外國企業制度（CFC）將於明年施行，KPMG安侯建業昨（1）日建議，CFC豁免條款中的「實質性排除」應擴及CFC...

端午節上班 須加倍給薪

勞動部昨（1）日表示，今年6月3日（星期五）端午節為國定假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資...

3-4月發票 19人中千萬

財政部賦稅署昨（1）日公布3-4月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎中獎張數共開出19張，其中花費金額最少的是在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。