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不課、免納有何不同？ 他搞錯慘付150萬房地合一稅
出售遺產報稅要小心，如果是農地，申報土增稅時，記得附上農用證明書，以「不課徵土地增值稅之土地」申請，如果以「免納土地增值稅」名義申報，雖然同樣都不用繳土增稅，但搞錯名目就得多繳一筆驚人房地合一稅。
最近就有一件，正業地政士聯合事務所所長鄭文在表示，一位民眾繼承了一筆祖產農地，並於繼承後不久就出售，因為剛繼承不久就轉售，土地增值稅為0元，就以一般稅率申報土地增值稅。
他表示，本來依照房地合一稅規定，符合農業發展條例第37條及38條之1規定的農地，轉售可以不用申報房地合一稅，但因這位民眾不清楚，以為反正土增稅都是0元，在申報土增稅時，沒有特別附上農用證明書，以「不課徵土地增值稅之土地」申請，結果事後收到國稅局的補繳房地合一稅通知，應納金額近150萬元。
鄭文在表示，民眾萬萬沒想到只是土增稅申報名目搞錯，居然得付上近150萬元，又氣又急，打電話詢問是否可以補正，由於產權已經過戶完成，過戶前的實際情況無法舉證，已無補正，只能走行政救濟。
鄭文在表示，這類情況在中南部不少，除了農地外，公共設施保留地轉售也常有人誤踩地雷，為了避免犯下同樣的錯誤，如果有農地或是公共設施保留地要出售，務必諮詢專業地政士，因為免納土地增值稅，不等於不課徵土地增值稅。
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