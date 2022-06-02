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線上報稅怕沒成功？點這裡「輸身分證＋出生年」就能一鍵查詢
納稅季到了，由於各項資料都已數位化，不少民眾紛紛改以線上報稅，民眾可透過兩方法確認報稅是否成功，包括操作完畢後看見「申報成功」，或是直接線上查詢繳稅情況，只要輸入身分證字號及民國出生年，就可立刻查詢。
民眾若透過線上報稅，手機報稅後會顯示「申報成功一次」，電腦報稅後則會顯示「上傳申報成功」。
另外線上報稅後，也可至「110年度綜合所得稅查詢服務」網站查詢，只要輸入身分證及民國出生年，就可一鍵查詢。查詢後會顯示稅額試算通知書檔案編號、完成繳稅日期、繳款類別。但要特別注意，「繳稅」案件須配合繳款資料轉檔，需於繳納之次日起第3個工作日查詢。
北區國稅局淡水稽徵所審核員林淑娟表示，使用網路申報或手機報稅都可以採用「行動電話認證」進行身分驗證，只要手機門號是民眾自己申辦的門號，就可以採「行動電話認證」。
行動電話認證只要輸入身分證號碼、電信業者、手機號碼以及健保卡卡號，驗證成功系統就會帶出所有申報資料，民眾即可直接進行報稅。為鼓勵民眾線上報稅，國稅局也舉辦「在家報稅真安心，多重好禮大方送」抽獎活動，只要民眾使用手機報稅或在家網路申報就可以參加抽獎，頭獎獎金高達50,000元。
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