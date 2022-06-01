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接待中心門可羅雀 賴正鎰籲先穩經濟、緩升息

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
賴正鎰。記者游智文／攝影
賴正鎰。記者游智文／攝影

央行6月中將召開第二季理監事會議，外界預測再度升息並再推選擇性信用管制新措施 ，鄉林集團董事長、商總主席賴正鎰今（1)日表示，房市Q2交易幾乎靜止，央行若再升息及提高個人信用管制，有如要銀行「雨天收傘」，建議政府應先穩經濟，不能「眉毛鬍子一把抓」，分不清輕重緩急。

賴正鎰說，新冠疫情造成全球海運，貨櫃塞港，嚴重影響經濟景氣已是第3年，國內民生原物料及民生用品價格，石油天然氣等能源，愈來愈貴，通膨壓力如影隨形，疫情重創餐飲、旅行、交通等服務業，原物料食材，油品及麵粉也大漲，業者苦不堪言。

行政院主計總處近日發布經濟預測，大幅下修今年經濟成長率0.51%，剩3.91%，同時調升消費者物價上漲率（CPI）預測值2.67%。

賴正鎰表示，同樣受疫情與物價影響的產業，還包括營造建設業，政府一年來持續五波打炒房的各項措施打壓，加上土地與營造建材成本大漲，房地產Q2急速降溫，土地買賣交易大幅減少，建商推案量大減，接待中心也門可羅雀，沒有來人就沒有成交。

對於財政部宣布要追溯110年7月1日後的紅單轉讓，都要納入房地合一2.0，最高課徵45%稅率，交易人須於今年6月底前自動申報補繳稅，否則會追稅受罰。賴正鎰認為，房產業界都不認同投機炒房的風氣，對政府抑制投機客炒作預售屋紅單的政策，完全舉雙手贊成也全面支持，不讓投資客轉單。

但他認為，房市降溫，固然與疫情、原物料上漲因素有很大關係，但禁止紅單交易，甚至準備禁止預售屋轉約，絕對是關鍵點，政府溯及既往的作法，只會讓人覺得趕盡殺絕，間接影響到首購族與換屋族的購屋意願，令人無所適從，也使預售市場秩序大亂。

賴正鎰認為，房地合一2.0對預售屋及新成屋五年內交易轉讓，並課徵45%資本利得稅，以重稅調控房地產的手法已夠用，若還要全面禁止預售轉讓，等於是干涉人民居住與買賣自由，現在財政部又要追繳去年紅單交易稅，形同是最後的殺手鐧，毫不手軟。

賴正鎰表示，目前全球10國央行輪番升息，俄烏戰爭未歇、國際油價持續高檔，以及缺糧危機等步步逼近，如何穩住經濟才是首要工作，他建議政府不要再祭出選擇性信用管制，用成數或年限來箝制人民貸款需求，不要再無限上綱，而且增加的持有成本，可能會轉移到租屋者身上，政府應深思。

鄉林不動產研究室指出，目前大家看到今年前五個月市場買賣交易棟數僅有略減的情況，只是假象，其實這是兩年前買賣的預售屋交屋量，若以今年以來推案量與成交量雙雙降到冰點，這些冷凍期將會在兩年後逐一浮現，買賣轉移棟數將會低到嚇人，稅收也勢必將會相對大幅衰退，影響政府推動政策與長照經費來源。

賴正鎰 疫情 預售屋

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