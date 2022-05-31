超商驚見阿伯繳逾10張房屋稅帳單 網揭1殘酷真相：這制度害的

因應疫情升溫，今年的報稅季一樣延長到6月30日，民眾只要在延長報稅期間完成申報，都能在7月29日收到首批退稅。不過，房屋稅只開徵到5月31日24時截止，因此今天是最後期限。就有人親眼目睹一名阿伯趕在截止日前，帶著厚厚一疊的繳費單和千元現金到超商臨櫃繳費，不禁感嘆「原來這就是資本主義的味道啊」，短時間內釣出大批網友暴動「真人版大富翁」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見一名男子左手握著大把千元鈔票，檯面上擺著數十張帳單。原PO表示自己工作到頭昏眼花，因此去超商買便當果腹，準備排隊結帳時發現前面的阿伯正在繳納房屋稅，等待的當下讓原PO不禁感嘆「嗚嗚，便當都酸了起來」、「偷偷算了一下有十幾張啊，根本可以玩大老二了吧」。

貼文一出，短時間內吸引了近9千名網友的注意，有人分享類似經驗說「有看過拿3、40張來的」、「咳⋯ 我萊X富店員，昨天上班遇到一個阿伯繳5-7張房屋稅，29萬多」、「在小7上過班的過來人，遇過一位阿姨也是來繳費，全部刷完50幾萬」、「高三打工在7-11的時候，真的都是遇到阿嬤跟阿北拿一疊的房屋稅單在繳費，通常都是附近住戶，繳稅的月份到才知道他們不是普通之人」、「先不看他有幾間房，光是讓你等著結帳就可以好久了」、「騎破腳踏車穿汗衫的，很多都是田僑仔，開賓士油頭粉面的，加油都加300」。

有網友點出原PO看到的現象是因為「台灣的不動產持有稅太低」所致，紛紛開酸「十幾張房屋稅才一小疊幾萬塊的稅金啊，真便宜」、「這麼多房屋才繳個幾萬塊，真的太少了」、「房屋稅只會讓百姓更買（租）不起房，應減少房屋稅，加重增值稅」、「台灣房屋稅真的太低，造成這些人囤房囤的好開心」、「我是看過房東出租房子要帶筆記本，因為房子多到記不住」、「謝謝你我才三張，還有很多空間要努力」、「現在有一張的話都覺得很厲害了」。

商品推薦