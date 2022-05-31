高雄海關將於6月9日舉辦私貨及逾期貨標售
財政部關務署高雄關將於6月9日下午2時，在該關關本部5樓辦理今第6次充公私貨及逾期貨物通信標售，對象不限廠商或個人，歡迎踴躍投標。
海關指出，本次標售貨物為塑膠薄膜、拖鞋、卡式爐、矽晶圓、舊衣物紡織品、煉鋼爐渣車、膠絲線、不銹鋼捲及不銹鋼板、木炭，相關公告內容及規定。
該關提醒有意標購民眾請備妥身分證件，於6月2日及6日至8日上午9時至12時或下午1時至4時30分至該關私貨倉庫或各貨櫃場看貨。
投標者請備妥以財政部關務署高雄關為受款人之臺銀本票、銀行本行支票或銀行保付支票且應為即期之票據；押標金總額未逾新臺幣5,000元者，得繳納現金。
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