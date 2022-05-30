議員促打房！黃偉哲：南市4月房市交易量較3月減2成

台南市議員林易瑩今天在市政總質詢關心房價持續上漲，要求抑制房價炒作，市長黃偉哲強調市府態度是「打炒房不打房」，鼓勵屋主參加「包租代管」，除降低閒置率，對租、住雙方都有保障。

林易瑩表示，近年來台南房地產高漲，去年漲幅率全國第一，依統計顯示，台南房屋用電低度使用排名前3名分別為東區、永康、中西區，新建餘屋待售住宅數量前3名分別是永康、安南、善化區，她要求市府在居住正義上，不只房屋稅改革，還要多管齊下改善。

黃偉哲表示，市府提出的「房屋稅修正案」是希望房屋用來居住而非炒作，讓住者有其屋。他說，市府推出包租代管，對租、住雙方有保障，鼓勵沒屋的民眾多加利用，另推動社會住宅政策，更是不宜餘力。她表示，目前杜絕住宅閒置條例是一議題，2、30年後可能繼承房屋將會是另一個議題。

黃偉哲說，南市近年來推動很多優質公共建設，由本地房市產生高達82.52%自住剛性需求, 進而帶動房地產市場活絡，從正面角度來看，市民持有的房產增值，在財富感相對增加下，有助於地方經濟及稅收成長，市府透過社福支出及公共建設經費預算編列，將整體效益回歸由全民共享。

他表示，台南在地方稅制改革上是中南部第1個通過實施「囤房稅」的縣市，使擁有房屋者負擔合理稅負。另加強維護不動產交易秩序等手段，與中央實施房地合一稅、提出平均地權條例及不動產經紀業管理條例修正草案、央行4波緊縮信用管制措施及升息1碼金融手段，共同聯手打炒房，成果顯現於上月房市交易量較3月量縮20.3%，更較去年同期量縮9. 8%。另透過公辦都更、與中央合作等方式取得公宅，已規畫社會住宅6480戶，減輕年輕人的生活負擔，落實居住正義目標。

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