凱基證券快e貸助資金周轉 除息旺季雙贏選擇

今年綜所稅、營所稅延長期限至6月底申報，緊接而來即是股票除權息旺季，在股息配發入袋前面臨一筆龐大的稅務支出，「是否要棄息賣股變現？」成為許多投資人近期的煩惱。凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，為幫助投資人的資金運用更靈活，提供「凱基快e貸」服務，讓客戶不用變賣股票即可輕鬆取得繳稅資金。

凱基證券指出，今年不同於往年，投資人現階段面臨兩難，一方面是股利配發即將到來，部份投資人想賺取股息並期待填權息行情；另外則是隨著國際市場動盪，近期投資績效處於相對低點，仍耐心等待持有資產價值回穩。繳稅季不想賣股變現，凱基證券提供「凱基快e貸」股票貸款服務，讓投資人以庫存股票做擔保品，直接向券商借款，成為籌措資金的雙贏選擇，周轉資金免賣股，還可照領股息、股東會紀念品。

落實「以客戶為中心」的核心價值，凱基證券打造的「凱基快e貸」股票貸款服務具備四大特色，包含1.線上申辦手續簡便、保障隱私；2.大額小額都可貸，最低一萬元即可受理；3.全天服務，二小時快速撥款；4.隨借隨還，不動用不計息等；提供客戶迅速簡便的管道，可靈活運用庫存股票輕鬆實現夢想。此外，新冠肺炎疫情持續升溫，民眾紛紛改採用遠距報稅，避免出門減少群聚風險。投資人亦可透過凱基證券電子交易金融憑證，直接下載所得及扣除額資料，不需要讀卡機與晶片卡，透過手機或電腦設備在家輕鬆完成所得稅申報。

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