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預售屋紅單交易也要課房地合一稅 最重課45%

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部今天核釋，轉售預售屋紅單所得也要納入房地合一稅2.0，稅率最高45%。本報系資料照片
財政部今天核釋，轉售預售屋紅單所得也要納入房地合一稅2.0，稅率最高45%。本報系資料照片

財政部今天宣布，預售屋紅單（買賣預約）或買賣契約書（本約）性質都屬於因預售屋買賣關係而成立的契約行為，因此紅單交易所得也要納入房地合一稅2.0，稅率最高45%。官員說，民眾只要在去年7月1日到今天這段期間有轉售紅單，並於6月30日以前自動補報及補繳稅款，只需加計利息不用處罰。

房地合一稅2.0去年7月1日上路，將預售屋換約交易納入課稅範圍，至於紅單交易的性質是否等同預售屋換約交易，並無明確答案。財政部今天發布解釋令，核釋預售屋買方在簽訂預售屋買賣契約書前，支付定金或類似名目的金額，取得書面契據（紅單），因為性質為基於預售屋買賣關係而成立的契約行為，因此自去年7月1日起轉售紅單給第三人，應課徵房地合一所得稅

賦稅署官員指出，經洽詢內政部意見，不動產業者與預售屋買方不論簽訂預售屋紅單或買賣契約書，都是基於預售屋買賣關係成立的契約行為，預售屋買方轉售紅單，且依民法相關規定仍有效，只要交易日期在去年7月1日以後，應依法課徵房地合一所得稅，以符合租稅公平，並有效落實房地合一稅2.0抑制短期投機炒作的立法意旨。

至於房地合一稅2.0上路前的紅單交易，官員表示，所得類別屬於財產交易所得，納稅人要以出售價減除「取得價+成本」，申報繳納個人綜合所得稅。

要注意的是，實價登錄2.0去年7月上路後，內政部也禁止紅單轉售，紅單交易成非法行為。官員提醒，民眾如果因違法轉售紅單挨罰，在計算紅單交易所得時，相關罰鍰不能從交易所得中扣除。

官員說，民眾在去年7月1日以後至今天發布解釋令之前轉售紅單，只要是在今年6月30日以前完成自動補報及補繳稅款並加計利息，可依稅捐稽徵法規定免予處罰。

房地合一 預售屋 所得稅

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