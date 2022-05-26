快訊

台中知名婚宴飯店 僑園今公布6月30日結束營業

TVBS前主播自曝當年與她搶時段 真相揭曉「一切都是陰謀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財政部：轉售紅單課房地合一稅 6月底前補報可免罰

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
預售屋買受人如於7月1日以後至本令發布日前有轉售紅單，並在6月30日以前完成自動補報及補繳稅款並加計利息者，可免予處罰。本報資料照片
預售屋買受人如於7月1日以後至本令發布日前有轉售紅單，並在6月30日以前完成自動補報及補繳稅款並加計利息者，可免予處罰。本報資料照片

財政部今（26）日核釋預售屋買受人在簽訂預售屋買賣契約書前，支付定金或類似名目之金額，取得平均地權條例第47條之3第5項所定書面契據（即購屋預約單，下稱紅單），是基於預售屋買賣關係而成立的契約行為，自去年7月1日起轉售紅單與第三人者，屬所得稅法第4條之4第2項規定的預售屋及其坐落基地交易，應課徵房地合一所得稅。

財政部說明，考量外界迭有反映藉短期炒作或哄抬預售屋價格，獲取高額利潤卻繳納低額或未繳納所得稅之不合理情形，去年7月1日起實施房地合一稅2.0，將納稅義務人交易預售屋及其坐落基地視同房地交易，納入房地合一所得稅制課稅範圍。

有關紅單交易性質，經洽詢內政部意見，不動產業者與預售屋買受人不論簽訂預售屋紅單（買賣預約）或買賣契約書（本約），兩者均係基於預售屋買賣關係而成立之契約行為，預售屋買受人將紅單轉售他人，且依民法相關規定仍屬有效者，其交易日期在110年7月1日以後，應依法課徵房地合一所得稅，以符租稅公平，並有效落實房地合一稅2.0抑制短期投機炒作之立法意旨。

另預售屋買受人因違反平均地權條例第47條之3第6項規定轉售紅單，經主管機關依規定科處的罰鍰，於計算交易所得時，不得自該課稅所得額減除。

財政部提醒，預售屋買受人如於110年7月1日以後至本令發布日前有轉售紅單，並在111年6月30日以前完成自動補報及補繳稅款並加計利息者，可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。如有相關申報疑義，可向所在地國稅局洽詢。

預售屋 房地合一 所得稅

延伸閱讀

反轉？竹北Q1交易量年減5成、這產品價跌25%

5月數據 房市關鍵指標

高雄法拍屋仲介男行竊寵物美容店 動機竟是為了1張紅單

專家帶路／高雄後驛商圈 購買預售屋 留意公設比

相關新聞

2022信用卡繳稅攻略／大戶繳稅4億也刷卡 為何專家說永久調高額度比臨調好？

財政部發現，以網路申報所得稅，九成民眾會以信用卡繳交。日前，兆豐銀行就收到一個超級繳稅大戶來電，表明今年要繳稅4億元，希望銀行幫他臨時調高信用額度。

2022信用卡繳稅攻略／無上限回饋消失 2張圖找出你的繳稅神卡

國內疫情升溫，財政部拍板，今年綜合所得稅申報再度延長至6月底，這也是疫情下連續第三年的報稅展延措施。根據財稅資料中心統計，使用網路申報者有高達九成為刷卡繳稅，你還有一個多月的時間，可以好整以暇找找看，有沒有適合你的繳稅神卡？

預售屋紅單交易也要課房地合一稅 最重課45%

財政部今天宣布，預售屋紅單（買賣預約）或買賣契約書（本約）性質都屬於因預售屋買賣關係而成立的契約行為，因此紅單交易所得也...

財政部：轉售紅單課房地合一稅 6月底前補報可免罰

財政部今（26）日核釋預售屋買受人在簽訂預售屋買賣契約書前，支付定金或類似名目之金額，取得平均地權條例第47條之3第5項...

娛樂稅部分不合時宜 財長：半年內提檢討評估

立委提案刪除藝文及體育活動娛樂稅，財政部長蘇建榮今（26）日表示，《娛樂稅法》部分內容確實有些不合時宜，雖不宜廢除，但可...

2021年全台房市短期交易近2萬件 獲利逾百億元

兩年內買賣房屋，若有獲利將被課稅45%，根據財政部資料，2021年課徵45%房地合一稅率的房屋交易件數高達19188件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。