2021年全台房市短期交易近2萬件 獲利逾百億元

兩年內買賣房屋，若有獲利將被課稅45%，根據財政部資料，2021年課徵45%房地合一稅率的房屋交易件數高達19188件，課徵稅金近50億元，比起2019年的8.2億元、及2020年的11億元，成長約5倍，顯示短期交易狀況相當頻繁。而若以45%稅率回推，2021年獲利總金額高達109億元。

永慶房屋示警，短期交易非個案，其中恐有不少黑心房仲聯手投機客，短期內低買高賣賺價差，不僅消費者遭坑殺，更快速推升房價。

永慶房屋也推出「短期交易熱區地圖」，針對12個月內重複交易的物件和差價，以地圖方式呈現，提醒消費者並協助買賣方取得完整資訊，做出適當購售屋決策。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，屋主若要避免房屋遭賤賣，要小心「黑心仲介三騙術」。一、空口說行情：黑心仲介最常僅口頭說明行情，不提供完整的成交行情資料讓客戶掌握。二、刻意挑選實價登錄行情：黑心仲介常刻意刪除較高的成交行情，只提供偏低的成交行情，引導賣方低價出售，好讓投機客可以低價買進。三、冰凍不帶看：有些黑心仲介會故意估高價以騙取「專任委託」，之後卻將物件冷凍不宣傳、不帶看，刻意營造沒有人想看的假象，迫使屋主降價求售，再找投機客接手。

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