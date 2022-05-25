立委提案取消藝文體育娛樂稅 財政部提三點建議維持

立委提案修改《娛樂稅法》，希望將娛樂稅課徵項目排除藝文及體育活動，明日立法院財政委員會將討論。不過財政部今（25）日出爐的書面報告提出三點回應，建議仍維持現行規定。

國民黨立委羅明才、無黨籍立委黃國書分別提案，認為現行娛樂稅課徵不合時宜，提案修正娛樂稅法，刪除藝文及體育活動課稅項目，包含電影、職業性說唱、高爾夫球場等，然而財政部考量後，認為應維持現行規定。

首先，財政部指出，《文化藝術獎助及促進條例》第31條及相關子法，已提供藝文產業減半課徵娛樂稅；此外娛樂稅法第4條也規定，教育文化公益慈善團體舉辦的娛樂活動，可免徵娛樂稅，藝文活動、體育活動也包含在內。

換句話說，現行藝文及體育活動，皆已依規定申請租稅優惠。

其次，財政部特別指出，高爾夫球場雖屬體育項目，但也具娛樂性質，外界也常有破壞生態保育的質疑，對其課徵娛樂稅具正當性；國際上如日本、南韓等也有對其課徵類似特種消費稅之例。

第三，娛樂稅為地方政府財源，去年全年娛樂稅11.6億元，其中藝文及競技比賽約0.8億元，高爾夫球場約3.4億元。財政部表示，在未有替代財源前，將藝文及體育活動排除，地方政府多表示反對。

根據財政部過去統計，近十年娛樂稅主要稅源中，以高爾夫球為大宗，占比多在二成以上，其次則是KTV、電動玩具，近年娃娃機則異軍突起，占比逐漸上升，另外偶有因為國內外巨星舉行大型演唱會，而使當年度職業表演占比躍升。

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