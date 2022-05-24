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300億擴大租金補貼 營建署：房客減壓 房東減稅

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
圖／營建署提供
圖／營建署提供

「300億元中央擴大租金補貼專案」預計在7月1日至8月31日開放線上申請。內政部營建署指出，補貼戶數大幅提升至50萬戶，大為減輕租屋族負擔，讓租屋族看得到也吃得到。

營建署指出，除所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍外，並對初入社會青年、新婚家庭、育有未成年子女（含胎兒）家庭、經濟或社會弱勢大幅加碼補貼金額。

營建署表示，近年來，政府持續擴大租金補貼，並積極動社會住宅包租代管，引導民間租屋關係納入政府服務體系，同時在符合住宅法公益出租人的條件下，房東享有所得稅每戶每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率。

營建署表示，不僅讓租賃雙方和協雙贏，也讓政府對市場資訊掌握與健全租屋市場工作邁出一大步。

營建署表示，房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時具公益出租人資格，房東無須另外申請。因此，鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益。

營建署也提醒，房東在申報所得稅時，記得勾選住宅法第15條資格（公益出租人），另依「住宅租賃定型化契約範本」第6條規定，房屋稅、地價稅由出租人負擔，再次呼籲房東誠實納稅，不得將稅金轉嫁予房客。

圖／營建署提供
圖／營建署提供

租金補貼

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