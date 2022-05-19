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國人平均負債金額大增 財長曝原因是這個

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部國債鐘統計顯示，截至5月13日平均每位國人背債26.6萬元，和去年底相比國人背債金額增加1.8萬元。本報資料照片
財政部國債鐘統計顯示，截至5月13日平均每位國人背債26.6萬元，和去年底相比國人背債金額增加1.8萬元。本報資料照片

財政部國債鐘統計顯示，5月13日平均每位國人背債26.6萬元，和去年12月31日的24.8萬元相比，短短五個月國人背債金額增加1.8萬元。財政部長蘇建榮表示，債務增加除了是因為短期債務增加，另一個原因是因為新冠疫情導致國人無法返國被除籍，1到4月平均每個月減少2到5萬人，相對使得每人債務負擔增加。

立法院財委會今天上午邀請財長蘇建榮針對所得稅法17條修正草案進行答詢，立委林德福針對國人平均背債金額大增一事質詢蘇建榮，蘇建榮表示，中央政府一年以上的債務未償餘額年初以來都是5兆8,498億元，今年度還沒有舉借長債，債務會增加是因為短期債務增加，導致債務未償餘額成長。

根據財政部的國債鐘資訊，截至今年5月13日，中央政府一年以上的債務未償餘額5兆8498億元、短期3250億元，合計6兆1748億元，平均每人負擔債務26.6萬元。

蘇建榮說，國人平均負債會增加，另一個原因是因為疫情，今年1到4月國人無法返國導致被除籍，每個月減少2到5萬人，間接造成每人債務負擔增加。

蘇建榮表示，目前政府財政仍穩健，但受到所得稅延繳影響，這段期間會進行庫款調節，等到稅收入帳後會償還債務，屆時國人負債額度就會降低。

債務 財政部

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