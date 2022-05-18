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因應疫情 財政部宣布CRS申報期限展延至8月1日

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
由於新冠肺炎確診人數持續攀升，財政部國際財政司今（18）日宣布，110年度稅務用途金融帳戶(CRS)資訊申報期將展延。圖／本報資料照片
由於新冠肺炎確診人數持續攀升，財政部國際財政司今（18）日宣布，110年度稅務用途金融帳戶(CRS)資訊申報期將展延。圖／本報資料照片

由於新冠肺炎確診人數持續攀升，財政部國際財政司今（18）日宣布，110年度稅務用途金融帳戶(CRS)資訊申報期間，原本為今年6月1日至6月30日，將展延為6月1日至8月1日。

財政部表示，依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」(以下簡稱CRS辦法)第51條第2項規定，申報金融機構因天災、事變或不可抗力之事由遲誤CRS辦法所定申報期間，財政部可視實際情形公告延長其申報期間。

財政部表示，由於近期COVID-19本土確診人數快速攀升，金融機構人力調度恐受疫情影響，在原訂6月底前完成申報顯有困難，因此財政部依CRS辦法第51條第2項規定，將申報110年度CRS資訊期間延長一個月至今年8月1日。

財政部籲請金融機構在營運許可情況下，儘可能提早準備申報資料，並提醒XML檔案申報格式可至該部「金融機構資料申報系統」(網址https://www.cfi.mof.gov.tw)下載，如有系統操作相關問題，可撥打電話0800-808-228洽詢客服。

財政部 疫情 肺炎

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