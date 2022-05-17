法人房地合一稅收年增138% 兩大推手曝

房地合一稅2.0上路近一年，台灣房屋集團趨勢中心根據財政部資料，統計房地合一稅收狀況，去年政府共進帳322.4億元稅收，年增113%，創房地合一稅開徵以來新高，其中2021年法人上繳76.7億元，年增率高達138%，比個人的106%更可觀。

六都當中，台北市的法人稅收最多，達29.9億元；年增率最高的則是台中市，法人稅收年增184%，成長力道相當強勁。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政策與疫情，是促使法人房地合一稅大增的兩大推手。政策方面，房地合一2.0新制，將境內法人課稅比照自然人，使國內法人的短期交易稅率，從20%大幅提高到35%~45%。

稅負加重下，許多法人趕在政策上路前獲利了結，下車潮衝高了市場交易量，讓房地合一稅「量多稅增」；且房地合一2.0實施後，不少法人交易採高稅率課稅，以不動產為主的法人股權交易，也被納入課稅範圍，使稅收進帳維持在高水位。

疫情部分，去年國內防疫成績為國際前段班，經濟表現出色，吸引不少海外投資湧進台灣，由於境外法人不論房地合一新舊制，交易所得稅率都從35%起跳，因此在台的房市布局，受房地合一2.0的衝擊較低，市場交投持續熱絡。

加上去年國內的科技業、物流業等產業發展欣欣向榮，屢屢擴大投資設廠，帶動國內的商用不動產交易，挹注相關稅收；此外，疫情期間高總價的旅宿交易增加，也對法人房地合一稅有推波助瀾之效。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，法人房地合一稅收預估有望續增。

一來已送進立法院排審的私法人購屋許可制政策，將限縮法人置產的規劃彈性，預估會有不少法人，趕在政策通過上路前加速交易，這股上車潮，將激化短期內的市場交易量，進而創造可期稅收。

另外，政府為向海外資金招手返台投資，於2019年8月，推行為期2年的境外資金匯回租稅優惠，至去年8月政策落日為止，共吸引逾3000億元資金回台，其中法人佔比高達6成。

依照規範，匯回資金5年內不得投資不動產，換言之，最快從2024年8月起，陸續解禁的資金就可進軍房地產市場，屆時不動產市場上的法人交易量能，有機會因資金湧入而放大，讓中長期的法人房地合一稅收持盈保泰。 資料來源／台灣房屋

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