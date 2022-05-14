妻常喊沒錢！他報稅「驚見多張股票」哭了：股利超過年收入

一名人夫透露和老婆結婚了10幾年，薪水都是交給老婆管，付完房貸再加上每個月固定開銷，一個人的收入入不敷出，老婆有工作可是工作收入不穩定且很微薄，甚至壓力大到要跑醫院，他看老婆這麼辛苦不忍心，決定自己扛起經濟壓力，但報稅的時候卻發現老婆有買股票「光股票利息就有她一年的收入」，人夫感覺心情很複雜，卻也不知道該怎麼辦好，引起網友熱議。

一名人夫在Dcard以「報稅時發現老婆買很多股票怎麼辦？」發文，和老婆結婚了10幾年，原本薪水都交給老婆管，但是付完房貸加上每個月固定開銷，一個人的收入是入不敷出的，老婆也有在工作但是不穩定之外，薪水也很微薄，對家庭開銷不太夠，導致她壓力非常大時常跑醫院。

2年前老婆討論各管各的收入，但是希望原po能一肩扛起家庭開銷，包含房貸、小孩學費、保費、基本開銷，每個月還要給老婆買菜錢跟生活費，原po也不忍心看老婆這麼辛苦，於是也答應經濟壓力就自己扛起，老婆賺的就自己用，但她仍會不時抱怨收入不夠，生活壓力很大，原po也是安慰著她別多想。

不過原po去年報稅時，發現老婆有買1-2家股票，但沒多想，認為老婆管理經濟這麼多年，自己管自己的收入有一點錢可以投資也是好是，但是今年網路報稅時，發現老婆買了十幾家股票「光股票利息就有老婆一年的收入，股票金額依今天股票價格來算絕對超過老婆收入幾十倍」。

原po心情複雜說，「第一個想法是老婆的錢從哪來，也不知道該跟她說知道她買股票這件事嗎？因為她從來沒跟我提過買股票的事，我也不知道她有這麼多錢可以買！因她跟我說她外面欠親朋好友的錢都還不完」。

此文曝光後網友也紛紛回應，「我覺得夫妻之間錢各管各的可以，但這樣騙不行吧…講清楚比較好」、「你根本就是想家費都你出，不平衡而已，好好溝通吧」、「就直接問啊，都結婚了欸」、「不早點攤開講，等你重病倒下了，她還是會跟你說壓力大」，也有人表示「我8年默默的存了400多張股票，也沒讓身邊的人知道，家人女友都沒講，以後也不會講，財不露白，一旦被身邊的人知道，親情勒索想想都可怕」。

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