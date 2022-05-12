5月開徵房屋稅 去年六都稅收桃園年增奪冠

5月房屋稅的繳稅季來臨，根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈成長趨勢，去年度全國房屋稅收金額達833.1億元、年增5%，其中桃園市稅收94.3億元，年增幅高達8.3%，居六都成長幅度之冠，台中則為以99.6億元、年增6.3%居次。

第一建經總經理謝萬雄表示，各縣市每3年會重新評定房屋課稅現值，每年徵收一次，依照「面積」、「折舊率」、「路段率」計算出房屋稅的納稅額，因此坪數越大、屋齡越新、地段越優、樓層越高、建材越好的房屋，評定現值也會越高，要繳的稅金相對較多。

六都中，桃園市的房屋稅收增幅居冠，第一建經研究中心副理張菱育分析，主要受惠於交通建設便利，地方發展快速，新建案推案多，吸引不少雙北市購屋買盤，納稅屋主的人數也快速成長；台中市房屋稅年增6.3%居次，則是近年有不少重劃區新案交屋，加上台中近年大型商場開發案增加，也讓商場周邊晉升一級房市戰區。

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