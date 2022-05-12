快訊

多國強制谷歌、臉書分享廣告收益 台灣為何猶豫不前？

圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月開徵房屋稅 去年六都稅收桃園年增奪冠

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
近兩年六都房屋稅收均呈成長趨勢，去年度全國房屋稅收金額達833.1億元、年增5%，其中桃園市稅收94.3億元，年增幅高達8.3%，居六都成長幅度之冠。房市示意圖/聯合報系資料照
近兩年六都房屋稅收均呈成長趨勢，去年度全國房屋稅收金額達833.1億元、年增5%，其中桃園市稅收94.3億元，年增幅高達8.3%，居六都成長幅度之冠。房市示意圖/聯合報系資料照

5月房屋稅的繳稅季來臨，根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈成長趨勢，去年度全國房屋稅收金額達833.1億元、年增5%，其中桃園市稅收94.3億元，年增幅高達8.3%，居六都成長幅度之冠，台中則為以99.6億元、年增6.3%居次。

第一建經總經理謝萬雄表示，各縣市每3年會重新評定房屋課稅現值，每年徵收一次，依照「面積」、「折舊率」、「路段率」計算出房屋稅的納稅額，因此坪數越大、屋齡越新、地段越優、樓層越高、建材越好的房屋，評定現值也會越高，要繳的稅金相對較多。

六都中，桃園市的房屋稅收增幅居冠，第一建經研究中心副理張菱育分析，主要受惠於交通建設便利，地方發展快速，新建案推案多，吸引不少雙北市購屋買盤，納稅屋主的人數也快速成長；台中市房屋稅年增6.3%居次，則是近年有不少重劃區新案交屋，加上台中近年大型商場開發案增加，也讓商場周邊晉升一級房市戰區。

房屋稅 重劃區 財政部

延伸閱讀

2016年後房屋大增值 新竹4月房地合一稅收年增5倍

賣屋賺翻！新竹4月房地合一稅收年增5倍

心情不佳騎車夜衝散心 桃園男到台中誤闖西濱嚇哭了

國小施打莫德納疫苗 桃園估接種率超過4成

相關新聞

賣屋賺翻！新竹4月房地合一稅收年增5倍

根據財政部統計資料庫最新資料顯示，4月個人房地合一稅收共31.6億元，年增率高達120%，並創下歷史單月的次高紀錄，其中...

5月開徵房屋稅 去年六都稅收桃園年增奪冠

5月房屋稅的繳稅季來臨，根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈成長趨勢，去年度全國房屋稅收金額達833.1億元、年增...

繳稅季來臨！全台房屋稅收年增5% 多屋族2招減稅

5月房屋稅的繳稅季來臨，根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈現成長趨勢，去年度全國房屋稅收金額達833.1億元、年...

台中關標售私貨 PP名表押標金7萬元起跳

財政部關務署台中關表示，將於5月26日辦理私貨及逾期貨物標售，廠商或個人皆可參與投標。這次標售貨物有米其林、螺絲、紙、花...

證交稅收減37% 連四月衰退

財政部昨（11）日公布前四月總稅收6,179億元，續創歷年同期新高，年增3%。然而證券交易稅4月進帳僅153億元，年減近...

土增稅、契稅 雙雙走低

財政部昨（11）日公布最新稅收，其中4月土地增值稅、契稅年增率雙雙呈現負成長，房地交易似有趨緩。官員分析，去年經歷一波新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。