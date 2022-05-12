繳稅季來臨！全台房屋稅收年增5% 多屋族2招減稅

5月房屋稅的繳稅季來臨，根據財政部資料統計，近兩年六都房屋稅收均呈現成長趨勢，去年度全國房屋稅收金額達833.1億元、年增5%，其中桃園市稅收94.3億元，年增幅達8.3%，成長幅度居六都之冠，台中則以99.6億元、年增6.3%居次。

第一建經總經理謝萬雄表示，各縣市每三年會重新評定房屋課稅現值，每年徵收一次，依照面積、折舊率、路段率，計算出房屋稅的納稅額，因此坪數越大、屋齡越新、地段越優、樓層越高、建材越好的房屋，評定現值也會越高，要繳的稅金相對較多。

桃園房屋稅收增幅居六都之冠，第一建經研究中心副理張菱育分析，六都房屋稅額成長，主要因為各縣市近年分別調高房屋評定現值、路段率所致，其中桃園市位居房屋稅收年增幅第一，主要受惠於交通建設愈趨便利，地方發展快速，新建案推案多，吸引不少雙北市購屋買盤，在剛性需求的帶動下，桃園房市買氣熱絡，納稅屋主的人數也快速成長，促使稅收逐年增加。

台中市房屋稅年增6.3%居次，張菱育指出，台中近年有不少重劃區的新案交屋，像是北屯機廠、廍子重劃區、單元12及太平新光等地，成為房屋稅的生力軍，再加上台中近年大型商場開發案一樁接一樁，包括去年底開幕的台中港「三井outlet」二期，預計今年下半年營運的東區「三井LaLaport」購物中心，以及暫定114年Q4營運的漢神洲際購物中心，還有規劃115年完工的高鐵娛樂購物城等，也讓商場周邊晉升台中的一級房市戰區，進一步推升該區房價表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，為了抑制房地產炒作，許多縣市陸續針對非自用住宅加重房屋稅率，以鼓勵釋出，降低空屋，其中以雙北最重，持有3戶以上即採非自用住宅3.6%；其他縣市也陸續拍板跟進加重多房稅率，今年七月起，高雄四戶、台中五戶以上房屋稅為3.6%，桃園市、新竹市、台南市則是6戶以上，以3.6%課徵。

張旭嵐提醒，房子若為自住，無出租、營業使用，或有配偶或直系親屬設籍，即可登記自用住宅，最多以三戶為限。多屋族可檢視自身名下的不動產效益，可藉此將不動產「汰弱換強」，重新規劃資產配置，或是參加公益房東出租，不僅每月有1.5萬租金免稅額度，且房屋稅也比照自用住宅1.2%，可降低稅負。 資料來源／第一建經

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