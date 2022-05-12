台中關標售私貨 PP名表押標金7萬元起跳

財政部關務署台中關表示，將於5月26日辦理私貨及逾期貨物標售，廠商或個人皆可參與投標。這次標售貨物有米其林、螺絲、紙、花崗岩、口罩用彈性線、被套等，最受矚目的是還有5支百達翡麗（PATEK PHILIPPE）名表，押標金額從7萬到57萬元不等。

台中關官員表示，有意競標的廠商或個人可至台中關網站（https://taichung.customs.gov.tw）首頁「資訊公開」項下的「標售公告」項目頁籤，點閱下載標售須知、貨物組別清表、押標金額表等資訊。

根據台中關公告，5支PP名表在這次標售清單分別是第13到17組，押標金分別是7萬、13.3萬、13.3萬、57萬和50萬元不等。此外，這次也會標售一輛混凝土泵送車，押標金額30萬。

台中關指出，投標民眾至台中關索取看貨證、押標、開標，及至各倉庫看貨等作業，要攜帶個人身分證件。有意參與標購可於5月23、24、25日上午9時至12時、下午1時至4時至台中關申請看貨，並備妥押標金額的現金或支票，至台中關3樓業務二組法務緝案課繳交押標金後領取投標單，再以限時掛號郵寄，於開標當日（26日）中午12時30分前寄達台中關。

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