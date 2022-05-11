前四月稅收6,179億元創同期新高 證交稅連四黑
財政部今（11）日公布最新稅收統計，4月總稅收1,352 億元，創同期新高，年增1.9%；累計前四月稅收6,179億元，年增3.0%。其中證交稅4月實徵淨額153億元，年減37.5%，已連續四個月負成長。
財政部表示，累計前四月創同期新高的稅目包括關稅、綜所稅、營所稅、房屋稅、契稅，以及總稅收。
財政部表示，累計前四月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加 184億元、綜合所得稅增加 180 億元、營業稅增加 45 億元較多，但證券交易稅減少 149 億元、貨物稅減少108億元。
其中證交稅方面，4月及累計前四月上市櫃股票平均每日成交值為3,200億元、3,521 億元（上年同期為5,269億元、4,331億元），全月證交稅實徵淨額153 億元，較上年同月減少92億元（-37.5%），累計1至4月實徵淨額655億元，較上年同期減少149 億元(-18.5%)。
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