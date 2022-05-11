66年次男po手機報稅過程讚方便 網眼尖瞄到「擁嫩妻」好羨幕

今年五、六月份是報稅季，你繳稅了嗎？有網友在PTT發文表示自己今年採用手機報稅，直言「也太方便了吧」，底下也有不少網友留言報稅系統真的很讚，做得挺不錯的。

網友發文指出，「剛剛想說來用手機試看看可不可以報稅」，進入手機報稅系統頁面後，發現還真的可以，「只要健保卡跟你的手機號碼是同一人」。從網友po出的頁面截圖可發現，只要輸入身份證統一編號、選擇電信業者、輸入手機門號、再輸入健保卡號，填寫簡單的幾個欄位即可。

接著執行認證後，就會跑出自己需要申報的金額，以該網友為例，今年要繳11837元，另外還可以編輯列舉扣除額，也能下載所得資料，該名網友稱讚「簡直方便到爆」。

底下也有不少網友認同，但也有人開玩笑說「收錢的系統當然要做得專業一點」、「要你繳錢當然簡便一點呀」、「政府要錢都很快的，退錢就慢慢來」，也有人指出，「老實說幾年前用的時候沒那麼好用，不過現在真的方便多了！」

不過也有人笑說，po文的網友66年次，老婆76年次，兩人整整差十歲，「這是來炫耀的吧」，還有人說該網友很大膽，直接公開個人資料，還有人看到他的綜合所得總額達824,838元，覺得相當羨慕。

另外，也有網友在留言區問說「如果年所得100萬三個人用還可以嗎？」但答案是「家裡所有開銷一個月大概三萬，大概就五萬拿來分配存錢跟吃喝玩樂，如果想開好車就苦一點，所以車子一直都不敢換，不太敢任性花錢。」

手機報稅功能其實是去年財政部首度推出的，今年則升級為2.0版本，民眾可進一步編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料，更方便，不需再額外下載其他的App或其他程式。