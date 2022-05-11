因疫情受隔離治療 房地合一稅可延期報繳

受新冠疫情升溫影響，財政部日前公告展延個人綜所稅等5月各項稅捐申報繳納期限，國稅局官員提醒，房地合一稅的申報繳納期限也有展延規定，民眾要留意自己的權益。

財政部南區國稅局表示，個人如有交易符合應申報房地合一稅的房屋、土地、設定地上權方式的房屋使用權、預售屋及其坐落基地、符合一定條件的股份或出資額，依所得稅法規定，應於完成所有權移轉登記日（或房屋使用權、預售屋及其坐落基地、股份或出資額交易日）之次日起算30日內自行申報繳納房地合一所得稅。

官員說，若原申報繳納期間截止日在今年5月1日至5月31日，且於此期間內因接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，申報繳納期限可展延30日；如於展延申報繳納期限屆滿時，仍接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，申報繳納期限自治療、隔離、檢疫結束之次日起可再展延20日。

舉例來說，王先生出售房屋及土地，於4月18日完成所有權移轉登記，原應於5月18日前完成申報並繳納房地合一所得稅，他因染疫於5月13日接受隔離治療，申報繳納期限可展延30天至6月17日；如果他6月21日才隔離治療結束，則可再展延20天至7月11日。

官員提醒，符合因疫情得延期申報繳納條件，不須事前提出申請，但應於展延期限內申報及繳納稅款，並檢具主管機關核發的隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，供稅捐稽徵機關核認。