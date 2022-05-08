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今年報稅留意「三大新制」 保險費這樣做最有利

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
報稅季來臨，元大提醒留意今年三大新稅制。圖／資料照片
報稅季來臨，元大提醒留意今年三大新稅制。圖／資料照片

5月是報稅季，元大金控（2885）旗下子公司元大銀行提醒，今年申報所得稅需留意三大新制。

今年稅制有三大改變，第一是財政部公告自2021年度起每人基本生活費從18.2萬元提高到19.2萬元；第二如果有買賣未上市櫃股票，自去年開始納入基本所得項目 ，必須設算最低稅負；第三項為房地合一2.0自2021年7月1日上路，若在6月30日之前有「預售屋」的買賣交易，仍屬於舊制財產交易所得出售，要併入個人綜所稅計算。

線上報稅可減少臨櫃報稅繁雜的程序，也能享有優先退稅處理，元大證券客戶憑網路下單電子憑證即可進行綜所稅申報，透過線上下載所得資料，收支一目瞭然 ，計算稅額快速便利。

元大投信推出的「元大基金先生」APP，其「收益分配及扣繳憑單」功能，可查詢到個人持有ETF之單位數、每單位分配金額、應扣繳稅額等，是目前結合基金投資與稅務規劃功能最完整的理財APP。

為減輕民眾負擔，元大銀行提供刷卡繳交綜所稅享分期零利率優惠方案，客戶透過「元大行動銀行APP」以「台灣Pay」進行線上繳稅，就能參加「繳稅數位玩家好禮三重送」活動，有機會抽中豪華休旅車等超值好禮。

也可選擇元大銀行繳稅信貸專案，檢附2021年度扣繳憑單、年度所得證明文件申辦，即享利率前3期0.88%、第四期起1.99%起、手續費999元起。

元大人壽提醒，在申報個人所得稅時，若選擇列舉扣除額方式，可運用每人每年可列舉2.4萬元人身保險費扣除額，一般商業保險、勞、農、公保與就業保險都可計入2.4萬元的扣除額裡，健保則可全額扣除，不受2.4萬元的限制。

遺贈稅的免稅額從220萬元提高至244萬元，不少父母利用每年贈與保費，為子女或孫子女購買保險作傳承規劃，可以好好把握此保障與傳承兼具的機會。

元大金控 保險 報稅

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