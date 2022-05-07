重購退稅是什麼？網問「投資客靠這賺一筆？」專家神回：沒這閒工夫

image source：示意圖／pexels

文／顏郁恩

對不少換屋族來說都會想透過「重購退稅」來節稅，而日前就有網友對此提出疑問，若達成重購退稅，買賣過程中是否不用繳納稅金，甚至還能再拿回退稅金額？對此律師也說明，若符合相關規範，確實可以有打折效果。

什麼是重購退稅？

重購退稅簡單來說就是指符合自住條件下，賣掉現有的房子，但後續又買新的房子，不管大換還是是小換大，都可以退稅。

房地合一新制規定，「個人買賣自住房屋、土地，如果符合個人或其配偶、未成年子女設有戶籍並居住，且出售前1年並無出租、供營業或執行業務使用，無論是先買後賣，或是先賣後買，出售舊房地與重購新房地兩者，其完成移轉登記日時間差距在兩年內，均可申請適用重購退稅或抵稅優惠。」」。

重購退稅容易達成嗎？

網友在臉書粉專《買房知識家 買房賣房攏滴+》發文請教「重購退稅，它容易達成嗎？」假設投資客低價購入預售屋，成屋後把房地合一稅、土增稅等費用都囊括在加價金額中，讓買方埋單，兩年內又重新購入，而新房價格高於原本賣屋的價格，是否不僅不用繳納房地合一稅，「甚至還可能額外再拿退稅？」

買方是永遠的輸家？ 釣出專業網友回覆

貼文引來專業網友回覆，「房地合一稅本來就不是用來打房，這個稅從一開始就是政府要來分一杯羹的，看起來打房其實只是政府作等著收錢」，他也指出盲點「要玩預售屋就是要快速移轉，投資客哪有時間在那交屋設籍繳貸款，等到成屋買賣，不符合成本效應還要卡資金」通常不會這樣操作。也有網友指出自由經濟下，賣方把稅金轉嫁給買方，只要雙方合意，也沒有什麼問題。

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稅金要打折 大前提是重購５年內須自住

據Ettoday報導，定恆法律事務所律師黃柏榮指出，依照《所得稅法》第14條之8規定，不管是先買後賣，或者先賣後買，只要符合自用住宅重購退稅相關規範，就可以讓稅金有打折效果。但要成立仍有大前提，即是重購5年內須自住，不能出租或有其他用途，亦不能移轉，不然國稅局將會追繳原退稅或者扣抵的金額。

適用舊制還是新制 「取得時間點」作為判準

財政部賦稅署網站說明，不論是先買後賣或者先賣後買，但凡買屋及賣屋時間在2年內，且符合所得稅法有關自住房屋、土地之規定，就可以申請重購退稅。而又依循出售的房地判斷適用新、舊制。591房屋交易網報導，安桓地政事務所所長黃若盈表示，舊制與新制是以取得時間點做為判準，舉凡是在105年1月1日之後取得，或在103年到104年取得且持有兩年內出售之房屋，都適用新制。

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