別白跑一趟！ 國稅局受理報稅加班時間調整為這幾天

財政部表示，配合所得稅結算申報全面延長至6月底，各國稅局加班收件時間也有所調整，改為6月24日、27日至30日每日中午；6月30日結算申報截止日，延長收件時間至當日晚間7時。

截至最新統計，綜所稅採網路結算申報件數共約61萬件，約占去年網路申報件數421萬件的14%，較去年同期的51萬件大幅成長20%；其中採手機報稅件數及行動電話認證件數分別達20萬件及33萬件(較去年度同期增加4萬件及11萬件)，占網路申報比率為33%及54%。

賦稅署副署長李雅晶表示，原本各區國稅局加班受理申報時間，是規畫在5月2日、5月25日至27日、5月30日及31日各日中午；以及在5月31日延長收件時間至當日晚間7時，不過隨著申報時間延長，加班受理時間也隨之調整為6月24日、27日至30日每日中午；6月30日結算申報截止日，延長收件時間至當日晚間7時。

財政部說明，今年強化綜合所得稅手機報稅服務，可編修扶養親屬、所得及扣除額功能，並新增線上智能客服，提供稅務面或申報操作面諮詢。鑑於近期疫情升溫，為減少接觸、降低染疫風險，希望民眾儘可能在家使用手機、平板或電腦進行網路報稅並利用多元方式繳稅，既便利又能兼顧防疫；此外，適用稅額試算服務的納稅義務人，請多利用線上登錄、電話語音回復確認或直接繳稅，即可輕鬆完成申報。民眾於今年6月30日前以網路申報或稅額試算服務線上登錄、電話語音回復完成申報的退稅案件，均可適用第一批(7月29日)退稅。

如果民眾仍須到國稅局辦理所得查調或網路申報，請先至財政部電子申報繳稅服務網、財政部各地區國稅局網站或撥打電話0800-000-321預約次日起3天內上班時段的報稅服務，或當日線上取號後按時至指定國稅局申辦。抵達報稅現場時，請配合報稅現場動線指引、量測體溫、配戴口罩、酒精消毒等，落實防疫措施，保護自己也保護他人。

財政部再次呼籲，請多加利用網路、稅額試算服務及多元繳稅管道在家報稅。民眾如出現疑似感染COVID-19症狀、快篩或PCR檢測為陽性，及等待PCR檢測結果期間，切勿外出前往報稅現場，避免疫情擴散。