繳稅優惠懶人包／綜合所得稅23家信用卡優惠、3種電子支付神回饋！

報稅季來臨，今天再度受疫情影響，財政部宣布繳稅期間延長至6月30日，各家銀行及電子支付平台也推出許多優惠，讓民眾有更多元的選擇，哪張卡別最優惠、怎麼刷最能省荷包，順便賺取高回饋？以下統整相關資訊一次看，惟實際優惠內容以各家業者公告為準。

**銀行及信用卡

￭ 繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、500元或1,000元的刷卡金回饋。

￭ 繳稅金額達3萬元以上的持卡人，亦可選擇12期分期0%利率。

￭ 單筆繳稅金額達100萬元，在原1,000元刷卡金回饋外，加碼再享2,000元刷卡金，相當於可享刷卡金共3,000元。

￭ 當月分期付款金額累積分別達2萬元、5萬元或10萬元，且為12期以上分期交易，可享300元、500元或1,200元刷卡金回饋。

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￭ 使用台灣Pay支付，綁定華南信用卡掃碼成功繳納綜所稅，登錄送200元刷卡金，滿額登錄再享6期或12期分期0利率，還可享最高3萬元回饋。

￭ 繳綜所稅滿額回饋，5～6月新增一般消費888元，並使用華南卡繳綜所稅達指定金額，登錄最高可享30,200元回饋。

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￭ 刷卡或使用台灣Pay綁定一銀卡，都可享一次付清免手續費，再依稅額級距加碼高額回饋，全卡友繳稅金額達50萬元（含）以上，最優回饋2,000元。

￭ 全卡友一般卡別享3/6/9期零利率（不需登錄），綠色信用卡（GLORY+世界卡、桃園卡、綠活卡、宜蘭卡及里仁御璽卡），單筆稅額滿3,000元，可享3/6/9/12期零利率（需登錄），一次付清最高回饋18,888元。

￭ 台灣Pay綁定一銀卡繳納牌照稅、房屋稅，不限金額每筆回饋50元，綜所稅每筆回饋200元，同時還可享分期零利率優惠。

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￭ 綁卡繳稅不限金額每筆送100元，稅額達3萬則可以升級拿200元，繳費額度300萬還可拿1,000元。

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￭ 刷卡繳稅免手續費。

￭ 新戶刷卡「綜所稅及房屋稅」即享10%刷卡金，每人回饋最高1,000元。

￭ 分期卡友刷綜所稅及房屋稅單筆滿2萬元，另享最高18期0利率。

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￭ 持花旗MasterCard卡友繳稅金額每3萬元可享200元即享券回饋，每正卡人於活動期間回饋上限2,000元。

￭ 花旗VISA卡友繳稅金額每3萬元可享100元即享券回饋，上限1,000元。

￭ 繳稅金額達5百萬元的繳稅超大戶，加碼送Dyson大廈型氣流倍增涼暖風扇。

￭ 前1千名使用花旗卡繳稅金額超過1萬元(含)以上的卡友，即可獲得「早鳥禮」—100元即享券回饋。

￭ 凡於5月登錄且繳綜所稅成功的花旗卡友，於6、7月單卡新增累積一般消費金額達3萬元(含)以上，可獲得300元即享券。

花旗銀行繳稅優惠>> https://reurl.cc/8oyEA7

￭ 刷富邦卡繳稅，不限金額均享免手續費及分期0利率優惠，其中針對綜合所得稅，全卡友可享3、6期分期0利率優惠。

￭ 使用富邦帳戶自動扣繳信用卡帳單，可享12期分期0利率。

￭ 白金理財（含）以上客戶且以富邦帳戶自動扣繳信用卡帳單，可享18及24期分期0利率。

￭ 使用富邦簽帳金融卡繳交綜所稅，若在報稅截止前使用LINE Pay、街口等行動支付工具綁定富邦簽帳金融卡完成3筆以上消費，即可享繳稅稅額0.3%回饋，每戶回饋上限200元刷卡金。

￭ 使用悠遊付或一卡通MONEY首次綁定北富銀一般存款帳戶或數位存款帳戶繳稅，享最高15%回饋，每人最高可回饋1,700元。

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￭ 繳稅皆不收手續費，分期最高享0.25%現金回饋。

￭ 繳納綜所稅並新增一筆一般消費且至合庫APP完成限額登錄，可享0.2%現金回饋，單筆達30萬元以上享0.25%現金回饋，上限10萬元。

￭ 分期優惠0利率再享分期禮：單筆3,000元以上提供3/6/9分期0利率，使用台灣PAY掃碼繳納或單筆稅額30萬元以上享12期0利率，還可獲App專屬分期禮超商禮券100元或即享券300元。

例：以小資族繳稅金額5,000元估算，用合庫信用卡台灣Pay掃碼繳納並申請分期，可獲超商禮券100元+50元共計150元，相當3％高額回饋。

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￭ 中信卡友皆可享有信用卡繳稅6/12/18期分期0利率優惠，刷卡繳稅後至今年7月31日前均可設定分期。

￭ 喜愛現金回饋或LINE POINTS的客戶，繳綜所稅刷中國信託商旅鈦金卡或中國信託LINE Pay卡享0.2%回饋，稅額滿新臺幣100萬元（含）以上，可享整筆0.35%回饋（每戶回饋上限為新臺幣10萬元）。

￭ 中信銀行財富管理個人會員「首富家」（含）以上客戶，稅額滿新臺幣30萬元（含）以上享整筆0.38%回饋（每戶回饋上限為新臺幣20萬元）。

￭ 使用中國信託中華航空聯名卡繳稅，每新臺幣100元回饋1哩，回饋無上限，以刷卡累積回饋22,000哩為例，可兌換日本札幌來回經濟艙乙張（價值新臺幣35,000元），換算回饋率最高1.6%，哩程有效期間3年，卡友可運用繳稅快速累積哩程。

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￭ 卡友不限金額皆享免手續費優惠，單筆繳稅金額達新台幣3,000元（含）以上，即享分期12期0利率優惠。

￭ 加碼推出指定卡專屬繳稅優惠，卡友只要持世界卡、CUBE卡、Costco無限卡、長榮航空極致無限卡及亞洲萬里通世界卡這五張卡刷卡繳綜所稅，單筆稅款金額達新台幣1.5萬元（含）以上，不用登錄即享繳稅金額0.25%回饋（每正卡戶回饋上限新台幣30萬元）。

￭ 世界卡新卡戶加碼再享繳稅金額0.1%回饋（加碼回饋上限新臺幣0.5萬元），最高回饋總價值達新台幣30.5萬元，回饋金額將換匯為等值美金匯入正卡持卡人的國泰世華銀行外幣存款帳戶。

￭ 卡友持CUBE卡刷卡繳稅，還可再參加「CUBE消費有禮 百萬豪華逸品等你抽」活動，單筆繳稅金額每滿1,000元即享1次抽獎機會，滿2,000元享2次，以此類推，每正卡戶最多享有1,000次抽獎機會，有機會抽中BMW電動車、愛馬仕精品包、星級飯店住宿券、iPhone 13 Pro與任天堂Nintendo Switch等。

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￭ 「繳稅數位玩家好禮三重送」活動，只要透過「元大行動銀行APP」以「台灣Pay」進行線上繳稅，就有機會抽中豪華跨界休旅車、10萬元現金、刷卡金、iPhone 13 pro、Apple Watch Series7及iPad等超值好禮。

￭ 新戶成功線上申辦元大銀行鑽金數位存款帳戶，並於「元大行動銀行APP」設定連結帳戶綁定「台灣Pay」，享綁定禮200元回饋金，限量2,000名。

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￭ 全卡友皆享免手續費，滿2,000元可享單筆分期優惠利率3.5%。

￭ 特別為高資產戶提供刷卡繳稅專屬優惠，只要連續2個月往來資產規模達等值新台幣3,000萬元以上的永傳會員，刷永豐卡繳納綜所稅並完成登錄，最高享0.4%刷卡金回饋無上限，或可選擇刷卡分18期0利率優惠。

￭ 只要是永豐銀行存戶刷永豐卡繳稅滿50萬元且完成登錄，可選擇0.2%刷卡金回饋（上限1萬元）或申請6期0利率，讓高稅額客戶享超值回饋。

￭ 使用「大咖DACARD」App並登入永豐網銀會員以帳戶或信用卡繳指定稅費可享5%現金回饋（上限100元），更同步享有全卡友繳綜所稅優惠。

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￭ 刷聯邦卡繳綜所稅不限金額免手續費，單筆刷滿3千元享3/6/9期分期0利率，單筆刷滿1百萬元享3/6/9/12期分期0利率。

￭ 卡友持聯邦賴點卡、聯邦綠卡繳稅單筆滿1萬元享0.3%回饋；單筆滿1百萬元享0.5%回饋。

￭ 聯邦銀行財富管理「桂冠級」及「尊榮級」客戶，單筆滿10萬元刷聯邦卡（不限卡別）加碼0.1%回饋。（以上每戶回饋上限1萬元）。

￭ 聯邦客戶使用聯邦紅利點數可100%折抵稅款金額。（聯邦紅利點數1000點，可折抵50元）。

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￭ 刷渣打信用卡繳納綜所稅一次付清免手續費。

￭ 享分期3/6/12期0利率。

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￭ 刷卡繳綜所稅可選擇分3期、6期0利率，當月一般消費滿1.5萬元，無需登錄即可獲得額外0.58%刷卡金，每戶最高可獲500元回饋，無名額限制，且再加計原卡片權益最高可拿到1.58%及其他刷卡優惠回饋堆疊。

￭ 繳交房屋稅同享不限金額3期0利率、稅額滿3,000元6期0利率優惠。

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￭ 繳稅不限金額享0.2%現金回饋 (上限2,000元) 。

￭ 使用玉山Wallet繳稅不限金額享0.2%現金回饋 (上限100元)。

￭ 私銀、極致、登峰、菁英理財會員身分、醫師客群，刷玉山卡最高有0.39%現金回饋，上限為10萬元。

￭ 玉山Pi錢包信用卡、玉山Only卡、玉山U Bear卡、家樂福聯名卡國民旅遊卡享0.2%現金回饋，上限2,000元。

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￭ 信用卡繳稅免收手續費，但綜所稅款不提供紅利點數或現金回饋。

￭ 使用台灣PAY綁定華南信用卡繳綜所稅，不限金額送200元刷卡金(限量10,000名)，每戶限回饋一次，刷卡金將於111年9月底回饋至正卡人帳單。

￭ 稅款3,000元以上，登錄享6期分期0利率、稅款100萬元(含)以上，登錄享6期或12期分期0利率。

￭ 5-6月任刷一筆一般消費888元以上，繳綜所税滿額登錄享回饋。稅額1萬元(含)以上未滿3萬元，登錄送 7-11現金抵用券100元，稅額10萬元(含)以上未滿50萬元，登錄送遠東百貨禮券1,000元，最高送禮券1,0000元。

￭ 使用領航極致尊榮卡、領航尊榮卡繳綜所稅額1,000萬元(含)以上，加碼送遠東百貨禮券20,000元。

￭ 使用MasterCard世界卡、Rich+富家卡繳綜所稅，稅額100萬元(含)以上，登錄加碼送遠東百貨即享券2,000元(限量70名)

￭ 使用111年1月1日以後新申辦之MasterCard世界卡、Rich+富家卡繳綜所稅，稅額10萬元(含)以上，登錄加碼送遠東百貨即享券500元(限量320名)

華南銀行繳稅優惠>> https://reurl.cc/annnV9

￭ 使用台灣行動支付APP綁定台灣銀行信用卡，以QR Code方式繳稅，即可獲得回饋金200元，分期再享6期0利率，正附卡回饋金分開算，每一身份證字號歸戶限回饋乙次，限量10,000筆。

￭ 以台銀信用卡（含使用台灣Pay及實體信用卡)完成繳稅，並於台銀信用卡網站登錄繳稅成功者，有機會可抽「AirPod3」藍牙耳機乙組，限量10組。

台灣銀行繳稅優惠>> https://reurl.cc/LmmmZX

￭ 使用「土銀行動Pay」或「台灣行動支付APP」綁定土銀信用卡或金融卡(帳戶)，且以該信用卡或金融卡(帳戶)進行「台灣Pay」掃碼繳稅之用戶，信用卡成功交易送刷卡金新台幣200元，金融卡(帳戶)每筆成功之交易送「台灣Pay」金融卡紅利點數2,000點(等值200元)。

￭ 信用卡(正附卡分開計算)及金融卡(帳戶)分別計算回饋筆數，回饋上限各1筆，即每一用戶最高可享回饋2筆。

￭ 信用卡及金融卡(帳戶)總回饋上限合計10,000筆，額滿為止。

土地銀行繳稅優惠>> https://reurl.cc/4111nv

￭ 以滙豐銀行信用卡繳綜合所得稅達新台幣1千元，免分期手續費，可享最長30期分期付款方案。(卓越理財貴賓刷卡限定)

￭ 卓越理財貴賓及全卡友可享3/6/12/18/24/30期，分期利率1.88%。

￭ 收到專屬邀請函(EDM)之卓越理財貴賓以滙豐銀行信用卡繳納綜合所得稅，可享3%現金回饋，上限3,000元。

￭ 申辦滙豐匯鑽卡、現金回饋御璽卡、旅人卡之新戶，可享繳稅金額1%現金回饋，上限500元。

匯豐銀行繳稅優惠>> https://reurl.cc/3ooYrR

￭ 優質客戶(綜所稅金額逾100萬元/110年度一般消費累積達100萬元/使用頂級卡繳稅)享0.3%現金回饋，最高3萬元，每歸戶回饋上限3,000元，不限名額。

￭ 使用mastercard世界卡且繳稅達100萬元以上，享1,000元遠東百貨禮券及1,000元7-11禮券，限前100名。

￭ 使用VISA無限卡且繳稅達100萬元以上，享1,000元遠東百貨禮券及1,000元7-11禮券，限前100名。

￭ 彰銀信用卡享3、6、12期0利率(Visa Debit卡不適用)。

￭ 不限金額，一次性付款及分期付款皆可享使用彰銀信用卡及Visa Debit卡繳稅免收手續費優惠。

￭ 以彰銀行動網銀或台灣行動支付APP綁「彰銀信用卡及Visa Debit卡」，使用台灣Pay QR Code掃碼繳納綜所稅，繳稅金額3萬元以下(不含)回饋100元刷卡金；繳稅金額達3萬元(含) 以上，回饋300元刷卡金，限量前10,000筆，每一用戶限回饋乙次，正附卡合併計算。

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￭ 繳稅免手續費。

￭ 分期付款，單筆滿3000元以上，享3期、6期0利率及免分期手續費。

￭ 分期付款，單筆滿10萬元以上，享12期0利率及免分期手續費

陽信銀行繳稅優惠>> https://reurl.cc/j11GY2

￭ 稅款分期付，新台幣1,000元以上，9,999以下，享6期0利率。

￭ 稅款分期付，新台幣1萬元以上、200萬元以下，享12期0利率。

￭ 新戶線上辦卡申辦成功，完成繳稅與登錄，享稅額2%回饋。

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**行動支付及電子支付繳稅

￭ 使用一卡通MONEY消費任五筆且開啟兩種自動儲值功能，繳納綜所稅享一卡通MONEY儲值金2%回饋（每人回饋上限200元）。

￭ 活動期間累積消費滿3,000元再享繳稅金額3%的一卡通MONEY儲值金回饋（每人回饋上限300元）。

例：如果繳綜所稅達10,000元（含）以上，達成上述3項指定條件，即可獲最高一卡通MONEY儲值金500元。

￭ 5月15前完成早鳥繳稅會再抽出200名幸運兒，有機會得到繳稅金額5%的一卡通MONEY儲值金（每人上限1,000元）。

￭連結台北富邦銀行、新光銀行、台新銀行、聯邦銀行、王道銀行等指定銀行存款帳戶，符合指定資格最高還可再享繳稅金額10%回饋，合計早鳥使用一卡通MONEY繳綜所稅的用戶，最高有機會可獲得20%的超值回饋。

一卡通繳稅優惠>> https://reurl.cc/q558K3

￭ 單筆繳稅滿3,000元享OPEN POINT 100點回饋。

￭ 使用icash Pay連結第一銀行存款帳戶、台灣銀行存款帳戶、新光銀行OU數位帳戶，並直接扣款所得稅、符合「繳稅好禮」資格者，再加碼OPEN POINT 100點/現金回饋。

￭ 首次註冊icash Pay之新用戶並於icash Pay App線上繳納綜合所得稅者，另再享OPEN POINT 100點回饋。

￭ 新戶單筆繳納3,000元最高可回饋300點OPEN POINT，等於最高可享OPEN POINT 10%回饋。

iCash Pay繳稅優惠>> https://reurl.cc/Yvv6ol

￭ 悠遊付今年首度加入綜所稅支付工具，自5月1日至5月31日止，使用悠遊付錢包繳納所得稅及任一筆不限金額消費，即享所得稅繳稅金額3%回饋金，每悠遊付帳戶最高回饋600元，限量3萬名。

￭ 只要使用悠遊付繳納綜所稅，即可參加抽獎，獎品包括iPhone 13 256G、iPad Pro 12.9吋、Air Pod等多樣熱門蘋果商品。

小提醒，使用悠遊付繳納綜所稅，記得先儲值足夠金額至悠遊付錢包中，以便繳納稅款。

￭ 自4月24日起至6月5日止，以悠遊付繳納房屋稅，累計滿4,000元及任一筆不限金額消費，即贈200元現金回饋券(限量4萬名)，累計滿8,000元，即贈500元現金回饋券(限量6,000名)。