快訊

直播／五一連假收假確診數再飆增？指揮中心14時說明

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

資誠：台商應關注大陸台幹個人所得申報

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
一般匯算清繳判定流程。圖／資誠提供
一般匯算清繳判定流程。圖／資誠提供

近年全球疫情導致台商受到影響而難往返兩岸，產生許多個人稅務問題，例如短期出差中國大陸遲遲無法返台，而成為稅務居民；或者長期未回中國大陸述職的台商，有薪資扣繳及薪資以外的所得，不知如何申報所得稅

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，中國大陸個人所得分為綜合所得（包括薪資所得、勞務所得、稿酬所得與權利金所得等）及分類所得（包括經營所得、利息股息紅利、財產轉讓所得、租賃所得與偶然所得）兩大類。

一個納稅年度在中國大陸居住超過183天即成為稅務居民，應按納稅年度合併綜合所得計算個人所得稅；非稅務居民則按月或按次分項計算個人所得稅。不論是否是中國大陸稅務居民，均應分別計算分類所得的個人所得稅。徐丞毅說，計算所得申報方式不僅有就源扣繳，也有自行申報和年度綜合所得匯算清繳。

徐丞毅指出，目前匯算清繳可以通過網絡辦、郵寄辦、大廳辦的方式進行。特別是近年推行的個稅App掌上辦理，便於納稅人在疫情期間無接觸辦理綜合所得年度匯算和其他涉稅資訊的查詢。

對於其他申報方式，若在中國大陸無住所且有兩地支薪的台幹，可以選擇在自行申報繳納稅款，或者委託境內雇主代為繳納稅款；同時，未委託境內雇主代為繳納稅款者，境內雇主應當在相關所得支付當月終了後15日內向主管稅務機關報告相關所得資訊。

此外，薪資所得是否需在中國大陸納稅，是按照該人員實際工作地點及居住時間判斷。因此，若台幹在中國大陸居住超過90天，即使薪資都是由台灣總部發放，仍視為中國大陸境內的綜合所得，而需依法申報納稅。

徐丞毅表示，伴隨金稅四期重磅啟動，在資訊共享的趨勢下，中國大陸稅務監管勢必會愈來愈嚴。中國大陸無住所外籍個人納稅規定複雜，除了個人所得稅以外，還可能引發的企業所得稅問題，因此建議台商總部應與外派台幹充分溝通，協助判斷自身情況、所得屬性及稅收身份轉換，以履行合規納稅申報義務。

所得稅

延伸閱讀

大陸疫情上海減緩、連三日低於一萬例 北京升溫中

陸海軍組史上最多的8艘航母編隊進入西太平洋

彭博：蘋果過度倚賴大陸產能

低碳轉型 山東加快海上風電建設

相關新聞

被戴綠帽還要分遺產給假兒子！老台商靠這招避遺產稅 將錢留給親生子

如何在過世後，將遺產留給真正想給的人？資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，除留意贈與稅與遺產稅課稅條件外，可善用相關免稅額與扣除額，最重要的是，透過合法的壽險保單規畫，將財富留給真正想照顧的人。

手機報稅 KPMG：留意三大安全要項

每年報稅季都是駭客集團摩拳擦掌，意圖竊取民眾個資與報稅資訊中敏感資訊的高峰期，尤其今年仍處於新一波新冠疫情的高峰衝擊，可...

資誠：台商應關注大陸台幹個人所得申報

近年全球疫情導致台商受到影響而難往返兩岸，產生許多個人稅務問題，例如短期出差中國大陸遲遲無法返台，而成為稅務居民；或者長...

這樣報稅省荷包！這些保險費也能列舉扣除額

報稅季來了！2022年所得稅申報因疫情影響，全面展延至6月30日截止。而保險跟報稅其實也大有關係，了解的話或許還有機會節稅！

廣角鏡／臨櫃報稅 全副武裝

五月報稅月開跑，昨天是國稅局受理臨櫃申報首日。財政部統計，截至昨晚已有逾卅八萬戶完成申報，其中以手機報稅占比四成四最多。...

企業捐防疫物資 留意稅事

新冠肺炎疫情未歇，國稅局提醒，營利事業在疫情期間捐贈防疫物資，應留意稅法規定。若捐給衛福部、衛生局等政府機構，營業稅進項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。