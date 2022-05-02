綜所稅已逾25萬戶申報！財長：四成採手機報稅

報稅季開跑，今（2）日是民眾前往國稅局臨櫃申報首日，財政部長蘇建榮今早赴台北國稅局視察申報情形，截至上午9時左右，約25萬戶完成申報，當中有約四成是採用手機報稅，他鼓勵民眾在家透過網路、手機申報，方便又能兼顧防疫。

蘇建榮也特別感謝國稅局第一線同仁，報稅已連續三年延長為兩個月，感謝大家辛苦，共同完成財政部很重要的工作，他已交代各區國稅局長，務必為第一線同仁做好防護措施，順利完成所得稅申報。

蘇建榮表示，今年因為疫情，延長申報期間，由於疫情相對嚴峻，確診人數增加，在報稅分流方面，盡量把民眾安排在戶外、空氣流通處申報，很重要的是，去年手機報稅獲得很大迴響，今年再精進，可修改扶養親屬跟所得資料，鼓勵民眾多加利用。

蘇建榮表示，行動電話認證相當方便，有將近六成是採用手機認證，疫情期間民眾透過行動電話認證、手機報稅，可確保防疫，減少人流群聚，目前網路系統皆相當順暢，他在財政部臉書上看到民眾回饋用手機報稅情形，非常快速，不到十分鐘就能完成。

至於手機報稅明年是否有再升級的空間？蘇建榮表示，會責成財政資訊中心持續優化，去年約有83萬戶左右採手機申報，今年希望破百萬，甚至到150萬戶。

財政資訊中心主任張文熙表示，會持續優化手機報稅功能，例如行動裝置型態日新月異，業者推出摺疊機，未來在使用介面上仍有優化空間；不過對於能否進一步開放外僑納稅人採用手機報稅，張文熙表示，受限於電信法規，目前尚未研議開放。