報稅首日逾15.3萬戶申報 六成五採行動電話認證

今（1）日是所得稅申報第一天，根據財政部統計，今日截至下午5時，已有約15.3萬戶完成申報，較去年同期增加近四成；其中高達9.9萬戶是採行動電話認證，占比攀升至近六成五，是最受納稅人歡迎的身分認證方式。

所得稅申報自5月1日展開，適逢周日，民眾無法到國稅局臨櫃申報，但仍可透過網路、手機報稅等多元管道，迅速完成申報，今日手機報稅系統操作穩定、流暢，不少民眾成為報稅早鳥族，早早完成納稅義務。

根據財政部統計，截至5月1日下午5時，共約15.3萬戶完成申報，較去年同期的11萬戶成長近四成，推測可能是民眾愈來愈習慣透過網路或手機申報。

今日已完成申報的案件中，有約9.9萬戶是採行動電話認證，占比約64.6%；其次則是採健保卡加密碼，約1.7萬戶，約占11%，若與去年相比，去年報稅首日，使用行動電話認證也是主流，占比約48.8%，今年已成長到六成以上，獲得多數納稅人青睞。

財政部去年首度推出行動電話認證以及手機報稅。行動電話認證是一種驗證身分方式，不須使用讀卡機，民眾無論是透過手機申報、電腦線上版或離線版報稅，都可用行動電話認證。

而手機報稅則是一種申報方式，除可選擇行動電話認證外，也可透過戶號加查詢碼等方式進行身分驗證，不過多數選擇手機報稅的民眾，也都會直接採用行動電話認證，最為方便。

財政部表示，今年所得稅結算申報期間已全面延長至6月底，為避免群聚風險，鼓勵民眾多加利用網路報稅，兼顧防疫與申報；今年手機報稅功能也升級，提供納稅人編修扶養親屬、所得等資料，可望有更多納稅人受惠，預估使用人次將破百萬。