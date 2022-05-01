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報稅月開跑 民眾出租套房記得列報租賃所得

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國稅局表示，民眾將自有房屋隔成多間套房出租給他人收取租金，應依法申報租賃所得。本報資料照片
國稅局表示，民眾將自有房屋隔成多間套房出租給他人收取租金，應依法申報租賃所得。本報資料照片

5月報稅月今天開跑，財政部台北國稅局表示，民眾將自有房屋隔成多間套房出租給他人收取租金，如果未依法申報租賃所得，一經查獲，除補稅外，還將應依法處罰。

國稅局官員說，個人出租自有房屋所收取的租金，如果無固定營業場所、未具營業牌號及未僱用人員處理出租事宜，應依所得稅法第14條第1項第5類規定，按租賃所得自行申報，並併入個人綜合所得總額課稅，其必要成本費用如能提供證明文件，得於申報時自租賃收入覈實減除；如未能提出相關成本費用的證明文件，可依財產租賃必要損耗及費用標準規定，以租賃收入的43%計算成本費用。

官員舉例說，A君於108年將自有房屋隔成多間套房出租，每間套房每月收取租金1至2萬元不等，A君並未將相關收入列入108年度綜合所得稅的租賃所得申報，國稅局查到A君租金收入的匯款，因A君無法提出租金收入的必要成本及費用證明文件，因此以查獲漏報租金收入200餘萬元，減除43%必要費用計算租賃所得，核定A君108年度漏報租賃所得120餘萬元，除補徵稅額外，並處以所漏稅額2倍以下罰鍰。

官員提醒，納稅義務人若有出租房屋收取租金，應自行檢視是否有漏未申報租賃所得，如發現漏未申報，依規定只要在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向所轄稅捐稽徵機關補報並補繳稅款，可加息免罰。

租金 國稅局

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